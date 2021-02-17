Делегат ВНС: создание качественных условий для жизни прямо влияет на развитие страны

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание качественных условий для жизни, работы и самореализации позволяет человеку чувствовать себя комфортно и вдохновляет на совершенствование себя и окружающего, что прямо влияет на развитие страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился учитель ГУО "Любковщинский УПК детский сад - средняя школа" Михаил Мамайко, который принимал участие в VI Всебелорусском народном собрании.

"Всебелорусское народное собрание проводили, чтобы конкретно обозначить и озвучить дальнейший путь становления нашей страны. Беларусь всегда развивалась, развивается и будет развиваться. Пусть не так быстро, как многим хочется, но в меру сил и возможностей государство продолжает делать условия вокруг нас лучше. Так должно быть и в будущем. Важно не потерять то, чего мы достигли за годы независимости, - рассказал Михаил Мамайко. - За два дня на собрании было озвучено многое, но мне особенно приятно, что государство продолжит повышать качество жизни населения. Если люди будут чувствовать, что нужны стране, будет и самоотдача, благодаря которой белорусы будут создавать новое и уникальное, двигаться вперед".

По словам делегата, присутствующие на собрании серьезно отнеслись к своей задаче и постарались донести запросы народа до представителей власти. Пятилетние планы развития страны всегда старались реализовывать настолько, насколько это возможно. "Я считаю, что путь выбран правильно. Главным остается стремление сохранить независимость страны и быть едиными, потому что сила белорусов всегда была именно в единении, способности всем вместе противостоять невзгодам и наперекор всему развиваться".-0-