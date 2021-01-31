Делегат ВНС: цель программы развития Беларуси на пятилетку - обеспечить социальную стабильность

31 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Важно, что новая программа развития Беларуси на пятилетку нацелена на обеспечение социальной стабильности. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась делегат VI Всебелорусского народного собрания, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова.

"Для нас очень важно, что новая программа развития Беларуси на предстоящую пятилетку нацелена на обеспечение социальной стабильности и роста благосостояния наших граждан", - отметила Ольга Петрашова.

По словам делегата, за время своего существования наша страна достигла высоких результатов во всех сферах жизни общества. "Подводя итоги предыдущей работы и ставя цели на перспективу, мы видим, что сегодня особенно ценны достижения нашей страны. Мы видим положительную тенденцию в развитии основных отраслей экономики, в том числе и в Могилевском регионе. Прирастают положительными показателями сельское хозяйство, промышленность, развивается социальная сфера. И сейчас необходимо на самом высоком уровне проработать все основные пути дальнейшего социально-экономического развития. Я уверена, что масштабный народный форум поможет нам не только сохранить имеющиеся успехи, но и увеличить их", - поделилась делегат.

"Участники Всебелорусского народного собрания - люди совершенно разных профессий. Это настоящие профессионалы своего дела, которые собственным примером и трудом показывают, что большой успех страны начинается с малого - ответственного подхода к выполнению поставленных задач на местах. И я уверена, что на таком масштабном мероприятии ни один вопрос не останется без внимания и должной проработки. Люди доверили нам эту почетную и важную миссию, и мы как делегаты должны оправдать это доверие своей работой", - подчеркнула Ольга Петрашова.-0-