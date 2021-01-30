Делегат ВНС: важно сплотиться, а не искать поводы для разногласий

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 30 января 2021
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:52 На субсидии предпринимателям из бюджета Минска в 2021 году направят Br1 млн Регионы
12:33 Электродома составят не менее 30% от общего объема ввода жилья в 2025 году - Минстройархитектуры Экономика
12:23 Национальные стандарты зеленого строительства планируют разработать и внедрить в Беларуси Экономика
12:13 Гололедица и до -10°С ожидается в Беларуси 31 января Общество
11:54 В Ратомке на территории центра олимпийской подготовки горела баня Происшествия
11:31 Делегат ВНС: важно сплотиться, а не искать поводы для разногласий Общество
11:21 В Борисове из-за аварии без воды были 5 многоквартирных домов Происшествия
11:18 В России за сутки выявили 19 032 случая заражения COVID-19 В мире
11:13 МАРТ установил цены на природный газ для предприятий Экономика
11:00 БЕЛАЗ подписал контракт о поставке в Индию 96 самосвалов Экономика
10:39 Совмин скорректировал порядок стимулирующих и компенсирующих выплат работникам некоторых центров Общество
10:15 Чехия закрыла въезд на свою территорию для иностранцев В мире
10:00 Госпогранкомитет предупреждает о сбое программного обеспечения в литовских пунктах пропуска Общество
09:42 США настроены завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля - Госдеп В мире
09:23 Минтранс в 2021 году будет работать над развитием грузовых авиаперевозок и национальной школы пилотов Общество
09:10 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут УНИКС в матче Единой лиги ВТБ Спорт
09:08 МТЗ заинтересован в поставках зимней техники в Россию Экономика
09:02 Гандболисты сборной Дании пробились в финал чемпионата мира в Египте Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Шамякина Культура
09:00 Картина дня: встреча Лукашенко со студентами, 30-летие Академии управления и ДНК-вакцина от рака Общество
07:00 Лукашенко: белорусские ученые помогают выстраивать интеллектуальную экономику будущего Президент
00:56 Франция закроет границы для прибывающих из стран, не входящих в ЕС В мире
00:08 ДТП с автобусом в Самарской области: число погибших увеличилось до 12 В мире
29.01.21
29.01.21 23:33 Под Крупками столкнулись фуры - погибли водители Происшествия
29.01.21 22:59 Более 570 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки В мире
29.01.21 22:23 Гайдукевич: Беларусь проводит независимую политику, Запад не хочет ей это прощать Общество
29.01.21 22:22 Жук: в мире идет третья мировая, гибридная, война Общество
29.01.21 21:57 ФОТОФАКТ: В Кобрине открылась выставка в честь годовщины окончания Сталинградской битвы Культура
29.01.21 21:44 Хоккеисты минского "Динамо" уступили московскому ЦСКА в матче чемпионата КХЛ Спорт
Все новости
Все новости
Общество
30 января 2021, 11:31

Делегат ВНС: важно сплотиться, а не искать поводы для разногласий

25 лет назад, в 1996 году, Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил возобновить традицию народного вече, на котором обсуждались бы самые актуальные общественные и волнующие людей проблемы. Так и случилось: за это время Всебелорусское народное собрание приобрело статус авторитетного народного форума, который определяет развитие страны на ближайшую пятилетку, находит разумные решения насущных вопросов в жизни белорусского общества. Это стало возможным, в том числе, благодаря делегатам собрания. Среди них всегда, без преувеличения, лучшие люди страны - грамотные, успешные, неравнодушные, переживающие за свою Родину. Словом, настоящие патриоты. Об одном из таких людей, делегате предстоящего VI Всебелорусского народного собрания, наш рассказ.

Павел Кресс - председатель Минской областной организации общественного объединения воинов-интернационалистов. Он рано познал вкус крестьянского хлеба - вырос в большой семье в деревне Заболотье Смолевичского района. С самого детства усвоил нехитрую истину: достичь успеха можно только упорным трудом и постоянным самосовершенствованием.

Образование Павел получил в гражданском вузе - окончил Белорусский институт физкультуры и спорта. Но всегда молодой человек помнил о своем отце-фронтовике, который прошел тяжелыми дорогами Великой Отечественной войны. Возможно, по его примеру решил круто изменить свою жизнь. Поступил в Свердловское танково-артиллерийское высшее военное училище. А когда в Афганистане начались боевые действия, подал рапорт с просьбой направить его в эту горячую точку.

Два афганских года стоили, наверное, десяти на "гражданке". Занятия на полигоне, в учебных классах и служба в зоне боевых действий, мягко говоря, две большие разницы.

После Афганистана учился в Московской военно-политической академии. Затем служил на Дальнем Востоке. В 1991-м вернулся в Беларусь в звании полковника. Был заместителем начальника по воспитательной работе железнодорожных войск Беларуси. После выхода в отставку Павел Николаевич работал в Жодинском горисполкоме.

Застали мы его в Доме ветеранов в Минске. Мужчина оживленно с кем-то разговаривал по телефону. Позже рассказал, что звонила пожилая женщина и просила помочь "разрулить" следующую ситуацию. С мужем-"афганцем" она раньше жила в сельской местности. Недавно переехали в Минск, и супруг, по ее словам, очень скромный человек, не знает, как тут найти боевых побратимов. Павел Николаевич все подробно объяснил. При разговоре присутствовал член Совета Республики, председатель Совета Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерий Гайдукевич, так что ответ женщина получила исчерпывающий.

Павел Николаевич рассказал нам, что на Минщине сейчас более 3400 воинов-интернационалистов. Как быстро летит время: многим "афганцам" по 55, а то и больше лет. Сергей Иванович Дышук из Минского района - самый "взрослый", ему уже 85.

Павел Кресс не скрывает, что почти у каждого есть какие-то проблемы, и областная организация старается решать их не огулом, а именно индивидуально. Благо, областные власти всегда относятся к нуждам "афганцев" с пониманием, охотно идут навстречу. Рассказывает о последнем заседании совета организации в Вилейке, на котором присутствовало руководство Минской области. Буквально через считанные дни появился протокол поручений председателя облисполкома, в котором были четкие и конкретные поручения, когда и кому оказать помощь в ремонте жилья, лечении и т. д.

Февральский форум - это второе народное собрание, в котором Павел Кресс будет участвовать. Рассуждая о теперешней ситуации в стране, он приводит пример из своей молодости. В советское время проводились так называемые маевки. Одна из них прошла недалеко от памятника погибшим в годы Великой Отечественной. Тогда его отец пожелал молодым людям, чтобы на их пути не было таких жизненных потрясений, какие пришлись на долю испытавших ужасы войны. Кресс хорошо запомнил эти отцовские слова и твердо убежден в том, что самое главное - это жить в своей стране в мире и согласии, не слушая различных якобы дружеских подсказок извне. Лидер областной организации воинов-интернационалистов считает, что нужно искать пути, как умножить материальное благополучие людей, укрепить порядок и дисциплину. И тут важно, по его мнению, в это сложное время людям сплотиться, а не искать поводы для разногласий. Особенно это касается молодежи. Нужно формировать у молодых людей патриотизм и гражданское самосознание, а также заботиться о них, например, создавая привлекательные условия для работы и жизни на селе.

Павел Николаевич рассказал нам о встрече в его родном Заболотье, на которую собрались ветераны, односельчане. Душевный, искренний получился разговор. Единодушно тогда пришли к выводу: кто хотел, тот достиг своей цели - хорошо учился, сделал прекрасную карьеру. И все-таки, по мнению делегата Всебелорусского народного собрания, хватает безответственных молодых людей. Их больше занимают какие-то бытовые проблемы. "Бывает, проводишь беседу в школе, в том числе о войне, замечаешь в некоторых глазах безразличие, дети не понимают, что это такое, - сокрушается Павел Кресс. - С одной стороны, это хорошо, а с другой, надо знать прошлое, чтобы будущее было другим, счастливым". Но, похоже, ключик к сердцам молодых людей воин-интернационалист все-таки нашел. "Всегда нужен личный контакт, и не использовать общие фразы, а приводить конкретные факты", - говорит Павел Николаевич.

Когда в Украине после 2014 года начались известные события, его товарищ по академии оказался по другую сторону баррикад, влившись в ряды тех, кто ходил по улицам под откровенно националистическими знаменами. "И вот что интересно, - замечает Кресс, - когда случились подобные хождения у нас, первый звонок мне поступил именно с Украины: что у вас там происходит, не сделайте так, как у нас. Целый год у меня жила украинская семья - так родители решили уберечь сына от той гражданской войны".

На предстоящем Всебелорусском народном собрании, считает Павел Кресс, необходимо больше внимания уделить вопросу вовлечения политических партий и общественных организаций в управление государством, но опираться при этом на людей подготовленных, опытных, образованных. "Можно выйти и кричать, но не зная, что делать, от этих криков пользы никакой", - убежден он.

15 февраля - день вывода советских войск из Афганистана, и в областной организации воинов-интернационалистов сейчас, можно сказать, горячее время. Предстоит немало встреч с боевыми друзьями, с молодежью и школьниками. "Для меня эти дни тяжелые: в памяти постоянно прокручиваются те афганские события..." - говорит Павел Кресс. Он считает, что самое важное для него и организации дело - сохранить память о погибших боевых побратимах, заботиться о здравствующих.

"Афганистан научил меня ценить людей, жизнь. Своих боевых товарищей мы не бросали в самую опасную минуту. Не оставляем и сегодня, помогая и поддерживая. Это и есть мой кодекс офицерской чести", - подчеркивает он.

С Павлом Крессом мы побывали на острове Мужества и Скорби, где воздвигнут памятник воинам-интернационалистам. И надо же, одновременно с нами туда подошла туристическая группа, в которой оказался выходец из Афганистана медицинский работник Реза Шерифи. В беседе с ним Павел Николаевич поделился воспоминаниями о своих 27 месяцах, проведенных в этой стране. Реза хорошо отозвался о подвиге советских солдат, отметив, что в Кабуле есть жилой массив, который в память о них назвали "Микрорайон". В этот момент я смотрел на Павла Николаевича и меня не покидало ощущение, что Афганистан в его жизни навсегда…

Виктор ЛОВГАЧ,

журнал "Беларуская думка".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Гололедица и до -10°С ожидается в Беларуси 31 января
Фото из архива Совмин скорректировал порядок стимулирующих и компенсирующих выплат работникам некоторых центров
Фото из архива Госпогранкомитет предупреждает о сбое программного обеспечения в литовских пунктах пропуска
Фото из архива Минтранс в 2021 году будет работать над развитием грузовых авиаперевозок и национальной школы пилотов
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Картина дня: встреча Лукашенко со студентами, 30-летие Академии управления и ДНК-вакцина от рака
Главное
Лукашенко - студентам: суверенитет - это не только вопрос сохранения государства, это вопрос национальных амбиций
Лукашенко: государство готово содействовать участию молодежи в общественном и гражданском процессе
Кочанова: на Всебелорусском народном собрании нас ожидает интересный деловой разговор
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1867 пациентов с COVID-19, выписаны 2200
Топ-новости
Лукашенко рассказал о рассмотрении жалоб от пострадавших во время протестов в августе
Поддержка науки необходима для того, чтобы отвечать на современные вызовы - Крутой
ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Шамякина
Совмин скорректировал порядок стимулирующих и компенсирующих выплат работникам некоторых центров
Национальные стандарты зеленого строительства планируют разработать и внедрить в Беларуси
Перечень безрецептурных лекарств временно расширен
Госпогранкомитет предупреждает о сбое программного обеспечения в литовских пунктах пропуска
Студентка БГУ: диалог с Президентом был открытым и интересным
Кубраков: обеспечив правопорядок, мы защитили страну и сохранили ее суверенитет
Представитель ВОЗ положительно оценил возможности белорусского здравоохранения по лечению COVID-19
ФОТОФАКТ: Академия управления отмечает юбилей
Ирина Жук установила национальный рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещении
МАРТ: волнения рестораторов насчет ограничения времени работы общепита преждевременны
Стрельбовые испытания белорусской ракеты с дальностью 300 км планируется провести в 2021 году
"Белавиа" с 3 февраля будет летать в Тбилиси три раза в неделю
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.