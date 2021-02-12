Делегат ВНС: женщина не может оставаться в стороне от решения глобальных задач

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина не может оставаться в стороне от решения глобальных государственных задач. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Барановичской районной организации Белорусского союза женщин Оксана Щерба, комментируя первый день работы VI ВНС.

"ВНС - это очень долгожданное мероприятие. Конечно, в масштабах страны, присутствуя здесь в качестве делегата и с полной ответственностью осознавая, что ты имеешь причастность к будущему своей страны, это волнительно. До этого работали диалоговые площадки и основные вопросы обсуждались, но важно, что в докладе главы государства это все прозвучало", - сказала Оксана Щерба.

По ее словам, перед белорусами поставлены серьезные задачи. "Все приоритеты обозначены и, как говорится, будем выполнять поставленные задачи", - отметила делегат.

Оксана Щерба подчеркнула, что на современном этапе еще больше возрастает роль женщины. "Мы видим, что наши женщины стали очень активными. И сегодня в стороне оставаться от решения глобальных государственных задач мы не можем. Всех женщин Беларуси объединяет любовь к Родине, детям, жизни. И если пройтись по всем обозначенным направлениям - женщины представлены во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому мы сильные, серьезные, болеем душой за свою страну и хотим делать ее еще лучше и прекраснее", - заключила она.

VI Всебелорусское народное собрание сегодня продолжило работу во Дворце Республики в Минске. Накануне с докладом на ВНС выступил глава государства. Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе форума и сегодня.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-