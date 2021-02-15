Делегатов ВНС объединяет желание сделать больше для развития страны - мнение

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Делегатов VI Всебелорусского народного собрания объединяет желание сделать больше для развития страны. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА делегат ВНС, доцент кафедры политологии и социологии Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат политических наук Эдуард Северин.

"В первую очередь поразили масштабность мероприятия, заинтересованность и разнообразие его участников. Это люди самых разных социальных слоев - начиная от брестского фонарщика, заканчивая депутатами различного уровня. Даже сейчас, когда мы уже возвращаемся домой, в автобусах идет живое обсуждение, делегаты обмениваются мнениями. На мой взгляд, важно, что всех объединило одно: роль делегата, желание сделать что-то для того, чтобы мы дальше развивались более эффективно, более стабильно", - сказал Эдуард Северин.

По признанию ученого, его ожидания от форума оправдались. "Мероприятие многоформатное, дни были очень насыщенные, пришлось много поработать. Поразило то, что у делегатов собрания было единство по ряду позиций. Конечно, два дня, наверное, мало, хотелось бы даже больше, чтобы более широко рассмотреть все вопросы", - признался он.

Как политолога его больше интересовали вопросы конституционной реформы, партийного строительства. "Вопросы, связанные с Конституцией, затрагивал и Президент. Речь шла о возможных изменениях избирательной системы, формировании многопартийности, перераспределении полномочий между различными ветвями власти, расширении полномочий органов местного самоуправления. Все эти моменты если и не шли напрямую, то проходили нитью в выступлениях ряда политиков и специалистов-юристов", - отметил делегат.

По словам Эдуарда Северина, участие в VI Всебелорусском народном собрании стало для него определенным опытом - с точки зрения как политической, так и организационной составляющей.-0-