Делегации 41 страны планируют участвовать в совещании Конференции сторон Конвенции ЕЭК ООН

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11-е совещание Конференции сторон Конвенции Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий пройдет 7-9 декабря, сообщили БЕЛТА в Госпромнадзоре.

Мероприятие с учетом рекомендаций ВОЗ организовано как гибридное: одновременно для участников, присутствующих в штаб-квартире ЕЭК ООН в Женеве, и онлайн-аудитории. Планируется, что к заседанию присоединятся делегации из 41 государства.

Руководителем делегации Беларуси стал национальный координатор по реализации конвенции - начальник Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Клобук.

"Участники совещания обсудят задачи, связанные с формированием плана развития данного международно-правового инструмента, внедрением механизма устойчивого финансирования работы в рамках конвенции, а также с оказанием содействия странам Кавказа, Центральной Азии и Восточной и Юго-Восточной Европы в укреплении национального потенциала в повышении промышленной безопасности, безопасности хвостохранилищ в регионе и другие", - рассказали в Госпромнадзоре.

Эффективная реализация конвенции важна для своевременного достижения Целей устойчивого развития в регионе Европейской экономической комиссии ООН. Благодаря взаимодействию по конвенции и реализации положений международного договора установилось более тесное сотрудничество в сфере промышленной безопасности со странами Европы, Кавказа и Центральной Азии.-0-