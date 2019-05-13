Делегации из 33 стран планируют посетить выставку вооружений MILEX 2019 в Минске

13 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Делегации высокого уровня из 33 стран планируют посетить выставку вооружений MILEX 2019, которая пройдет в Минске 15-18 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госкомвоенпроме.

"В этом году выставку MILEX планируют посетить около 55 делегаций высокого уровня из 33 стран. Впервые в работе выставки планируют участвовать официальные делегации Бахрейна, Болгарии, Замбии, Зимбабве, Лаоса, Чехии и Эритреи", - проинформировали в ведомстве.

16 мая во время деловой программы выставки пройдет совместное заседание белорусской и российской частей межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ с участием представителей предприятий и организаций оборонного сектора двух стран. Планируется участие исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

Сегодня на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" под Минском проходит репетиция открытия выставки. Ряд номеров будет посвящен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Также будут задействованы современные образцы военной техники, произведенные и принятые на вооружение в Беларуси в последние годы, - бронированные машины "Кайман", модернизированные БТР-70-БМ, а также тягачи МЗКТ 500200, предназначенные для буксировки артиллерийской системы 2Б23 "Нона". Эта техника будет участвовать в демонстрации боевого эпизода по уничтожению бандформирования, вторгшегося на территорию Беларуси.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске 15-18 мая. Экспозиция разместится на площадях спорткомплекса "Минск-Арена" и прилегающей открытой площадке, ее основу составят принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на мировых рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики. Свои экспозиции представят более 160 производителей и экспортеров оборонной продукции из 10 стран. Церемония официального открытия пройдет 15 мая на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Во время выставки предполагается проведение 8-й международной научной конференции по военно-техническим проблемам, вопросам обороны и безопасности, а также технологий двойного назначения.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Организаторами выступают Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Министерство обороны и национальный выставочный центр "Белэкспо".-0-