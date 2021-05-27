Делегация Беларуси приняла участие в мероприятиях ассамблеи Межпарламентского союза

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные мероприятия 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза прошли с 24 по 27 мая в режиме видеосвязи - состоялись заседания руководящего совета МПС и общие прения ассамблеи на тему "Преодоление пандемии сегодня и построение лучшего завтра: роль парламентов". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В выступлении по теме общих прений председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков отметил: "В нашей стране осознанно подошли к выбору мер по борьбе с пандемией. Страна воздержалась от введения запретов и карантина с учетом долгосрочного прогнозирования их негативного влияния на жизнь людей и социально-экономическое развитие. Принятые меры носят точечный характер с акцентом на наиболее уязвимые категории населения и сферы экономики. Избранная модель реагирования доказала свою эффективность".

Председатель акцентировал внимание, что большую роль в борьбе с пандемией может сыграть международное сотрудничество, направленное на обмен информацией, передовым опытом, данными, навыками, а также обеспечение всеобщего доступа к вакцине.

Ассамблея завершилась принятием итогового документа, в котором отмечено, что реализация целей устойчивого развития в силу своей всеобъемлющей и взаимосвязанной природы должна стать основой для разработки стратегий восстановления после COVID-19, направленных не только на преодоление нынешнего глобального кризиса здравоохранения, но и на устранение дисбалансов, которые все еще мешают миру быть полностью устойчивым, справедливым и паритетным. В документе подчеркнута важность доступности вакцин для преодоления пандемии, возможности продвижения к зеленой экономике, неодинаковое и разрушительное воздействие COVID-19 на женщин.

Парламентарии Сергей Рачков и Мария Василевич избраны в состав рабочих органов МПС - Бюро Постоянного комитета МПС по вопросам мира и международной безопасности, а также Бюро женщин-парламентариев и Форума молодых парламентариев.-0-