Делегация БГУ посетила станцию Сходня под Москвой - место работы вуза в годы ВОВ

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация БГУ посетила железнодорожную станцию Сходня под Москвой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Здесь 11 октября 1943 года студенты и сотрудники БГУ после двухлетнего перерыва из-за начала Великой Отечественной войны приступили к учебному процессу. МГУ им. М.В. Ломоносова передал большое количество учебного и научного оборудования, учебников и наглядных пособий, 18 тыс. томов научной литературы. Занятия проводились на шести факультетах БГУ для почти 300 студентов. Учебный процесс обеспечивали 90 преподавателей", - рассказали в пресс-службе.

Здание, где проходили занятия, находилось на месте одного из современных корпусов Российской международной академии туризма. В 2011 году на корпусе установили мемориальную доску в память о событиях 1943 года.

Студенты и сотрудники белорусского вуза возложили цветы у исторического места в знак благодарности преподавателям и их ученикам за сохранение университета в тяжелое военное время.

"Визит на станцию Сходня символичен также тем, что прошел он накануне празднования 3 июля - Дня Независимости Беларуси. В этот день в 1944 году была освобождена столица от немецко-фашистских войск, а 22 октября этого же года в Минск прибыл эшелон со Сходни, в котором ехали преподаватели, студенты БГУ, находилось учебное и научное оборудование. С этого времени началось восстановление университета в Беларуси", - добавили в вузе.

Посещение станции Сходня состоялось в рамках приуроченного к 100-летию БГУ визита делегации вуза в Москву. Он организован для укрепления академических и исторических связей, общих традиций в образовании, науке и молодежной политике двух стран.-0-