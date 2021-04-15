Делегация БРСМ представляет Беларусь на региональном образовательном форуме в Псковской области

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусского республиканского союза молодежи представляет страну на региональном этапе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", который проходит в Псковской области с 12 по 17 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель делегации Кристина Кечко.

"Нам посчастливилось участвовать в работе крупнейшей региональной образовательной площадки "Территория смыслов", которая объединила молодежь России - профессионалов из самых разных отраслей. В состав делегации БРСМ вошли молодежные лидеры и представители студотрядовского движения из всех регионов Беларуси. Уже сегодня можно уверенно говорить о том, что форум позволит молодым специалистам, представителям молодежной политики и учреждений высшего образования двух стран не только пройти образовательную программу, включающую диалоги на равных "Все по-честному" с представителями бизнеса, руководителями региона, концепт-сессии по выявлению компетенций у лидеров, нетворкинги и защиты проектов, но и выявить актуальные для молодежи Псковской области и Беларуси вопросы и найти совместные пути решения. Более того, мы получили уникальный опыт и необходимые навыки для продвижения своих проектов", - рассказала Кристина Кечко.

Руководитель белорусской молодежной делегации отметила: задача форума - поиск идей для перезагрузки имиджа и выявление матрицы ценностей молодежи. "Мы учимся работать на одной площадке с российскими коллегами. Это абсолютно новый опыт. У нас разный бэкграунд, однако проблемы реализации молодежной политики в какой-то степени сходные. К слову, как оказалось на практике, по разным вопросам у нас порой опыта больше, чем у ребят из Пскова. Вместе мы обсуждали проблемы их региона и предлагали готовые решения, которые работают в Беларуси и в нашей молодежной организации. По итогам обмена опытом нашими коллегами было заявлено, что условия для построения карьеры, работы молодых специалистов и поддержки молодых семей в Беларуси находятся на высоком уровне", - отметила представитель ЦК БРСМ.

Кристина Кечко также проинформировала, что во время встреч с руководством Псковской области затрагивались вопросы усиления международного молодежного сотрудничества. В частности, анонсировалось возобновление работы международного проекта "Курган дружбы" с участием делегации Беларуси, прозвучало предложение расширить форум и провести его в Беларуси либо развить систему передачи франшизы.

Организаторы мероприятия - Администрация Псковской области и Федеральное агентство по делам молодежи России.-0-

Фото БРСМ