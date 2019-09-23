Делегация БРСМ принимает участие в фестивале "Молодежь - за Союзное государство" в Ростове-на-Дону

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация БРСМ принимает участие в XIV Международном фестивале "Молодежь - за Союзное государство" в Ростове-на-Дону, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

"Белорусская делегация состоит из 100 человек, среди них отобранные конкурсанты, творческие коллективы, активисты союза молодежи, звезды эстрады. Начнется фестиваль сегодня с гала-концерта в Ростовском академическом театре драмы им.М.Горького. Участие в нем примут звезды белорусской и российской эстрады. Центральным событием фестиваля станет конкурс исполнителей молодежной песни. В числе белорусских конкурсантов - Диана Божко, Анна Зайцева, Ваня Здонюк, Алексей Казючиц, Александра Романовская, Мила Старорусова, Анастасия Федорова, Наталья Ломако. В жюри в этом году Екатерина Семенова, Тео, Александр Еловских, Олег Кудрявцев, Ольга Рыжикова", - рассказал Олег Дикун.

Пройдет концертная эстафета по городам Ростовской области. "Площадками фестиваля станут Ростов-на-Дону, Таганрог и Новочеркасск. Кроме того, запланирован товарищеский матч по футболу с участием артистов, активистов молодежных организаций, представителей администрации Ростовской области и Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Фестиваль проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, создания единого культурного пространства Союзного государства, укрепления дружбы молодежи Беларуси и России, распространения лучших идей в области современного молодежного движения и развития сотрудничества. Впервые он был проведен в 2006 году по инициативе Парламентского собрания. С 2007 года мероприятие ежегодно проходит в Ростовской области.

XIV Международный фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" пройдет в Ростове-на-Дону по 27 сентября. Его организаторами выступают секретариат Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Белорусский республиканский союз молодежи, Комитет по молодежной политике правительства Ростовской области.-0-