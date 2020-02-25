25 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация Европарламента ознакомится с подходом Беларуси к сохранению исторических памятников, тема в числе других будет рассмотрена во время нынешнего визита европарламентариев. Об этом сообщил первый заместитель главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски сегодня на встрече с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Это первый визит Европарламента в новом составе, его цель - ознакомить новоизбранных парламентариев с ситуацией в Беларуси и основными направлениями сотрудничества между страной и Евросоюзом.

Визит продлится до 28 февраля, запланированы встречи парламентариев с представителями госорганов, аналитических центров и гражданского общества, а также студентами. Помимо Минска, евродепутаты посетят Гродно. Они ознакомятся с ходом реализации двух проектов в Минской и Гродненской областях, финансовую поддержку которых осуществляет Евросоюз.

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