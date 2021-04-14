Делегация Госсекретариата Совбеза Узбекистана посетила центр безопасности МЧС

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в рамках официального визита в Беларусь делегация Государственного секретариата Совета безопасности Узбекистана во главе с секретарем Совета безопасности при Президенте Виктором Махмудовым посетила Образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС, где познакомилась со спецификой его работы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Виктор Махмудов ознакомился с этапами создания региональных образовательных центров безопасности МЧС и результатами их работы, а также с современными способами пропаганды и информирования населения в области безопасности жизнедеятельности. Так, на специально оборудованной площадке были представлены игровой и дидактический материалы, используя которые малыши продемонстрировали свои навыки и умения по основам безопасности жизнедеятельности. Старшеклассники и студенты рассказали о мероприятиях, проводимых МЧС, и о своем участии в них. После этого были представлены информационно-пропагандистские кампании и интерактивные тренажеры, которые используются в местах проведения акций.

В ходе посещения центра безопасности делегации была продемонстрирована работа более 30 интерактивных площадок, экспозиции которых построены с использованием современных информационных технологий, цифровой среды, а также дополненной и виртуальной реальности, благодаря чему обучающиеся погружаются в среду, максимально имитирующую чрезвычайную ситуацию, и углубленно изучают материал за счет повышения эмоционального восприятия моделируемой обстановки.

После знакомства с оснащением центра состоялась церемония передачи подписанных документов - Плана мероприятий по сотрудничеству между министерствами по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Узбекистана на 2021-2022 годы и Меморандума о сотрудничестве между научно-исследовательскими институтами пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси и Узбекистана. Виктор Махмудов поблагодарил министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадима Синявского за высокий уровень взаимодействия и отдельно высказал слова признательности белорусским спасателям за экспертную помощь при создании МЧС Узбекистана.-0-