Делегация из Латвии посетила одну из белорусских воинских частей и Военную академию

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийская военная делегация во главе с командующим Вооруженными Силами страны генерал-лейтенантом Леонидсом Калниньшем посетила одну из белорусских воинских частей и Военную академию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
Cостоялась также встреча с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Андреем Равковым. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, а также двустороннего взаимодействия в области обороны.
В Военной академии делегация ознакомилась со структурой и задачами военного вуза, экспозицией в зале военной истории, побывала в IT-роте. Леонидс Калниньш оставил памятную запись в Книге почетных гостей.-0-
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