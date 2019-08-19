Делегация из Латвии посетила одну из белорусских воинских частей и Военную академию

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийская военная делегация во главе с командующим Вооруженными Силами страны генерал-лейтенантом Леонидсом Калниньшем посетила одну из белорусских воинских частей и Военную академию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Cостоялась также встреча с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Андреем Равковым. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, а также двустороннего взаимодействия в области обороны.

В Военной академии делегация ознакомилась со структурой и задачами военного вуза, экспозицией в зале военной истории, побывала в IT-роте. Леонидс Калниньш оставил памятную запись в Книге почетных гостей.-0-