Делегация Минздрава участвует во Всемирной ассамблее здравоохранения

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Минздрава во главе с министром здравоохранения Валерием Малашко участвует во Всемирной ассамблее здравоохранения, которая продлится до 28 мая в Женеве (Швейцария), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

На полях форума Валерий Малашко проводит рабочие встречи с главами зарубежных делегаций. На встрече с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой обсуждались вопросы, которые будут вынесены на совместную коллегию двух министерств в Минске осенью этого года. Руководители также обсудили доступ белорусских лекарств на российский рынок, в частности, затронули вопросы ценообразования и участия белорусских производителей в конкурсах на поставку лексредств в Россию. Министр здравоохранения России выразила готовность оказать необходимое содействие.

Прошли переговоры с руководителями делегаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Грузии, Узбекистана. В центре внимания были возможности для расширения двустороннего взаимодействия в области здравоохранения, экспорт медицинских и образовательных услуг, белорусских лекарств.

Фото Минздрава

Всемирная ассамблея здравоохранения - высший орган Всемирной организации здравоохранения, принимающий решения. На 72-й сессии ассамблеи рассматриваются вопросы совершенствования систем здравоохранения, которые будут способствовать достижению Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года. В частности, речь идет о проблемах глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и доступа к ним, профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, первичной медико-санитарной помощи.-0-