Делегация Мьянмы ознакомилась с возможностями Беларуси в сфере ПВО

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня завершился визит в Беларусь военной делегации Мьянмы во главе с командующим войсками ПВО генерал-лейтенантом Тин Маунг Вином, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Делегация посетила ряд предприятий оборонного сектора экономики, где ознакомилась с их возможностями по разработке и производству, ремонту и модернизации средств противовоздушной обороны. Во время визита состоялась рабочая встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко с руководителем делегации Мьянмы.

Стороны обменялись мнениями о результатах реализации совместных проектов в области противовоздушной обороны, подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества. Отмечен взаимовыгодный характер двусторонних отношений, наличие возможностей для совместной работы по ряду новых перспективных направлений по тематике противовоздушной обороны.

Как подчеркнул Роман Головченко, в развитие договоренностей, достигнутых во время 12-го заседания совместной белорусско-мьянмской комиссии по военно-техническому сотрудничеству (25-26 ноября 2019 года, Нейпьидо), мьянманская сторона, посетив белорусские оборонные предприятия, получила объективное представление о наших возможностях по тематике противовоздушной обороны.-0-