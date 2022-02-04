Делегация МПА СНГ примет участие в мониторинге референдума в Беларуси

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное собрание Беларуси пригласило делегацию Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ принять участие в наблюдении за референдумом по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию, назначенным на 27 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе секретариата Совета МПА СНГ.

Соответствующее письмо за подписью председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко поступило председателю Совета МПА СНГ, председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

В настоящее время Межпарламентская ассамблея СНГ формирует мониторинговую группу из числа парламентариев стран-участниц, сотрудников и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ.

Аккредитацию международных наблюдателей будет осуществлять Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов.-0-