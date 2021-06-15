Делегация посольства Беларуси почтила память белорусов, погибших при освобождении Италии от нацизма

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация посольства Беларуси в Италии возложила венок к мемориалу на воинском кладбище Монтекассино в память о похороненных здесь 200 белорусских солдатах, погибших при освобождении Италии от нацизма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Риме.

Мероприятия было приурочено к 80-летию начала Великой Отечественной войны, в которой погиб каждый третий белорус. С торжественными обращениями на церемонии выступили временный поверенный в делах Беларуси в Италии Дмитрий Ярмолюк и мэр коммуны Кассино Энцо Салера.

Состоялся также концерт патриотической тематики в преддверии Дня Независимости Беларуси. Выступление было организовано Ассоциацией белорусской диаспоры "БеллаРус".-0-

Фото посольства Беларуси в Италии