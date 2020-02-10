Делегация представителей власти и бизнеса Удмуртии посетит Беларусь 24-26 февраля

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Делегация представителей государственной власти и бизнеса Удмуртской Республики Российской Федерации во главе с руководителем этого региона Александром Бречаловым 24-26 февраля посетит Беларусь, сообщили БЕЛТА организаторы визита.

Ключевым событием визита станет деловой форум "Дни Удмуртии в Республике Беларусь", который состоится в Минске в "Президент-Отеле" 25 февраля. На заседаниях круглых столов будут обсуждаться возможности сотрудничества между Беларусью и Удмуртией в промышленности, здравоохранении и образовании. Форум включает также проведение дегустации блюд удмуртской кухни, выступление Удмуртского государственного театра песни и танца "Айкай", выставку изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел. Состоится контактная биржа для представителей бизнес-кругов. Планируется, что завершится мероприятие подписанием соглашения между Беларусью и Удмуртией о торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.

Во время визита представители официальной делегации и компаний Удмуртии планируют посетить ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Амкодор", Белорусскую железную дорогу, ОАО "УКХ "Белкоммунмаш". На этих предприятиях гости ознакомятся с техническим оснащением и структурой производств, инновациями.

Помимо главы Удмуртии в состав делегации войдут представители республиканского правительства, региональных министерств экономики, образования и науки, здравоохранения, природных ресурсов и охраны окружающей среды, руководители муниципальных образований. Бизнес-делегацию представят 18 удмуртских компаний, работающих в сферах металлургии и мебельного производства, лесозаготовок, производства медицинского оборудования и комбикормов.-0-