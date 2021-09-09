Делегация Союза женщин России по приглашению БСЖ посетит Беларусь

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Союза женщин России 29 сентября - 2 октября по приглашению Белорусского союза женщин посетит Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала член Президиума БСЖ, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.

Она подчеркнула, что делегация Союза женщин России впервые в таком представительном составе приедет в Минск. "Мы ожидаем приезда руководства Союза женщин России, руководителей предприятий, успешных предпринимателей, депутатов Государственной думы. При поддержке Постоянного комитета Союзного государства пройдут заседания двух круглых столов, на которых будет обсуждаться роль женщин в современном мире и будут вырабатываться общие подходы к решению глобальных проблем", - отметила Марианна Щеткина.

Особое внимание будет уделено миссии женщин ради построения безопасного и стабильного будущего, интеграции и сотрудничеству. В обсуждении активное участие примут региональные и объединенные организации Белорусского союза женщин.

Выработанные в ходе совместной работы подходы планируется озвучить на третьем Евразийском женском форуме.-0-