Делегация Турецкого Красного Полумесяца посещает Беларусь

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест принимает делегацию Турецкого Красного Полумесяца во главе с Президентом Керем Кыныком. В ходе визита подписан Меморандум о взаимопонимании между Турецким Красным Полумесяцем и Белорусским Красным Крестом. Такую информацию сообщили БЕЛТА в Белорусском Красном Кресте.

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В ходе визита стороны обменялись информацией об основных направлениях работы Национальных обществ Беларуси и Турции, уделив особое внимание проблемам оказания помощи с мигрантами и лицами, ищущими убежище, а также популяризации донорства крови.

"Наше Взаимодействие очень важно для развитиях наших Национальных обществ, мы работаем в области единых международных подходов Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Опыт наших партнеров, Турецкого Красного Полумесяца, очень интересен для Белорусского Красного Креста, и мы также готовы делиться нашим опытом в ведении проектов, – отметил Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. – Наше сотрудничество – это кооперация для решения тех вопросов и задач, которые стоят перед нашими Национальными обществами. А задачи очень масштабные и сложные, и опыт Турецкого Красного Полумесяца в области помощи мигрантам, ликвидации чрезвычайных ситуаций, денежно-ваучерной помощи – это тот глобальный опыт работы Турецкого Красного Полумесяца, который мы бы хотели изучить и перенять".

В рамках визита состоялась расширенная встреча с участием Главы Региональной Делегации Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джона Энтвистла и Главы Миссии Международного Комитета Красного Креста в Республике Беларусь Себастьена Фустьера. Обсуждены перспективы совместного взаимодействия в решении ряда гуманитарных задач и координации действий по оказанию помощи мигрантам.

Планируется, что делегация Турецкого Красного Полумесяца отправится в Гродно, где с июня 2021 года при их партнерской поддержке реализуется проект "Обеспечение готовности к чрезвычайным и кризисным ситуациям, снижение вреда от них для населения Гродненской области". Пройдут встречи с волонтерами Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста, а также посещение Информационного центра АЭС, г. Островец и Гродненского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.-0-