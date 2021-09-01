Делегация ВС Беларуси прибыла в Астрахань для наблюдения за учениями стран СНГ

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным прибыла в Астрахань. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
"2 сентября министр обороны будет наблюдать за активной фазой совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) государств - участников СНГ "Боевое содружество - 2021". Глава белорусского оборонного ведомства оценит готовность подразделений белорусских ВВС и войск ПВО, а также обсудит с главами военных делегаций государств - участников СНГ состояние многостороннего военного сотрудничества в рамках деятельности Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств - участников СНГ", - рассказали в ведомстве.
Планируется, что будут намечены перспективы дальнейшего взаимодействия с учетом национальных интересов и приоритетов сторон.-0-