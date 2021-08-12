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12 августа 2021, 09:15

Делегаты съезда БРСМ примут Стратегию развития организации до 2025 года​

Фото организаторов
Фото организаторов
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегию развития Белорусского республиканского союза молодежи до 2025 года примут делегаты съезда, который сегодня пройдет в Минске под слоганом "Единство молодежи - сила Беларуси!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Центрального комитета БРСМ.

Основные направления молодежной организации были определены на предыдущем съезде. Это гражданско-патриотическое воспитание, трудоустройство молодежи, поддержка одаренной и талантливой молодежи, ЗОЖ, добровольчество и волонтерское движение "Доброе сердце", взаимодействие с партнерскими организациями и международное сотрудничество, а также информационно-имиджевая деятельность.

"Сегодня БРСМ объединяет в своих рядах 21,9% юношей и девушек от общего числа молодежи, проживающей в стране, - это каждый пятый молодой человек, - рассказали в пресс-службе. - Стратегия определяет основные системные подходы в организации работы БРСМ на ближайшие годы, а также конкретные ожидаемые результаты. Принятию документа предшествовало широкое общественное обсуждение во время открытых диалогов с участием актива организации и заинтересованных, а также на отчетно-выборных конференциях районных, городских и областных организаций союза молодежи. В основу стратегии легли предложения и идеи молодых людей, высказанные на дискуссионных площадках. Каждый делегат съезда сможет дополнительно ознакомиться с проектом стратегии во время мероприятия, включиться в ее обсуждение. В промо-кейсе делегатов будут находиться и другие материалы, а также подарок - Государственный флаг Беларуси".

В работе съезда планируется участие руководства Администрации Президента Беларуси, ряда министерств и ведомств, общественных объединений патриотической направленности.

"Количественный и качественный состав 500 делегатов съезда распределился следующим образом: 231 делегат - представитель мужского пола, 269 - женского. Из них - 7 человек в возрасте 14-16 лет, 34 делегата имеют возрастную категорию от 17 до 20 лет, 193 - от 21 года до 25 лет, 154 - от 26 лет до 31 года. Старше 31 года 112 делегатов съезда", - отметили в ЦК БРСМ.

Высшее образование имеют 423 делегата, среднее специальное - 20, профессионально-техническое - 6, общее среднее 44, общее базовое 7 человек, - проинформировали в пресс-службе. Государственные награды имеют 10 делегатов, почетные звания - 4.

Делегатами также избраны 3 стипендиата Фонда Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов, 4 - Фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, 17 депутатов разных уровней - поселковых, районных, городских, областных советов, а также Палаты представителей.

По словам официальных представителей БРСМ, в адрес делегатов и участников съезда поступили приветственные адреса от организаций-партнеров из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. "В частности, в приветствии Российского союза молодежи говорится о том, что для огромного числа молодых людей БРСМ стал трамплином для успешного старта профессиональной и общественной деятельности, своего рода социальным лифтом, точкой роста, площадкой для проверки своих знаний и навыков, а также получения новых компетенций. Всекитайская федерация молодежи отдала дань уважения к труду молодежной организации в деле объединения белорусской молодежи и общественных организаций страны", - дополнили в пресс-службе.

После открытых обсуждений итогов работы молодежной организации за три года​ состоится избрание нового состава Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии БРСМ. Основные мероприятия съезда завершат пленумы ЦК и ЦКК с выборами их руководителей.-0-

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