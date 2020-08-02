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02 августа 2020, 20:41

"Дело боевиков": У 33 россиян были трудности с пересечением российско-белорусской границы

Фото из архива
Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне долго не могли пересечь границу с Беларусью, пока "кто-то не позвонил". Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал перевозчик Геннадий Кумпан, который привез в Минск россиян, ставших впоследствии фигурантами дела о подготовке массовых беспорядках, сообщает БЕЛТА.

Перевозчик рассказал, что в середине июня ему из России поступил заказ о перевозке 33 человек из Москвы в Национальный аэропорт Минск. Он пояснил, что из-за коронавируса такая перевозка производится в два этапа - сначала людей довозят до границы российские партнеры, потом уже белорусский транспорт забирает их после пересечения границы.

"В 19.00, по договоренности, 24 июля я приехал забрать эту группу. Но группу не пропустила российская сторона, так как у российских пограничников возникли вопросы по документам, которые не давали основания для пересечения границы. С 19 часов практически до полуночи они решали вопрос о своем переходе. Затем, как оказалось, кто-то позвонил и их пропустили", - указал Геннадий Кумпан.

Дальше россияне пересели в транспорт перевозчика и поехали в аэропорт. "По дороге за час до прибытия конечная точка назначения была изменена - нужно было ехать в гостиницу IBB", - отметил Геннадий Кумпан.

В эфире телеканала сотрудница аэропорта рассказала, что из Минска в Стамбул должны были лететь 130 пассажиров. Однако по окончании регистрации выяснилось, что 33 пассажира ее не прошли.

Как сообщалось, боевики из частной военной компании Вагнера были задержаны под Минском 29 июля. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного по ст.13 и ч.2 ст.293 УК (приготовление к массовым беспорядкам). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель СК Иван Носкевич 1 августа рассказал, что данная группа въехала на территорию Беларуси вечером 24 июля, якобы намереваясь улететь из Минска рейсом в Стамбул. "Со слов части подозреваемых, рейсом в 10 часов 50 минут. Тем не менее, располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу IBB в Минске", - отметил глава СК.

Гостиница была забронирована заранее. В то же время зарегистрировано было и заселение в санаторий "Белорусочка" в Ждановичах под Минском. Пробыв сутки в гостинице IBB и не улетев в Стамбул, как заявляют подозреваемые (не улетев ни 25, ни 26, ни 27 июля, хотя имелась такая возможность), вся группа переехала, уведомив администрацию гостиницы IBB, что якобы едут в аэропорт для вылета из страны. Тем не менее они заселились в санаторий "Белорусочка".

Уже во время проживания группы в санатории была получена и проверена оперативными службами информация о нахождении там соответствующих лиц. По совокупности полученной информации о достаточно подозрительном поведении этих людей было принято решение о задержании, а впоследствии и возбуждении уголовного дела.

Следствием получена информация из телефонов задержанных о том, что они ожидают еще несколько групп таких своих коллег - граждан Российской Федерации. "Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера. Понятно, что других решений в отношении всех этих граждан, кроме как задержание и принятие иных процессуальных мер, собственно, не предполагалось", - рассказал Иван Носкевич.

При изучении переписки в созданном этой группой чате выяснилось, что от старшего группы была дана команда уничтожить находившиеся на руках распечатанные электронные билеты на якобы вылет из Минска 25 июля.

Со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов. "В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита - иные страны, не только Турцию, - отметил глава СК. - Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии (ныне - Большая мечеть Айя-София. - Прим. БЕЛТА)".

Глава СК также ответил на вопрос, нужны ли в сложившейся ситуации какие-то дополнительные меры, кроме уже принятых: "Очевидно, с учетом того, что возможно появление в стране и иных лиц, о которых сами задержанные пишут в своих чатах (до 200 человек), правоохранителями принимаются все возможные меры. В дежурные части органов внутренних дел уже поступает различная информация: где-то кого-то заметили, какие-то, возможно, подозрительные люди. Она аккумулируется, анализируется. Пока никто дополнительно не задерживался".-0-

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