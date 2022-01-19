Дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ. Почему о сроках расследования говорить пока рано?

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Говорить о сроках окончания уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ пока преждевременно, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Год исторической памяти" старший прокурор управления Генеральной прокуратуры, заместитель руководителя следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде Эдуард Скурат.

"Безусловно, мы пытаемся максимально оперативно выполнять свою работу, но говорить о каких-то сроках окончания дела о геноциде пока преждевременно. Уголовно-процессуальное законодательство не ограничивает сроки расследования. Учитывая, что предстоит изучить еще огромное количество, прежде всего, архивных документов, сказать, когда именно будет окончено расследование по уголовному делу, пока не представляется возможным", - отметил Эдуард Скурат.

Старший прокурор напомнил, что будут приняты меры по признанию факта геноцида на международной арене. "На сегодняшний день проведены консультации с Министерством иностранных дел Беларуси. Будем добиваться привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в геноциде", - сказал он.-0-

Фото Павла Орловского