Деловые игры, тренинги, мастер-классы: молодые профсоюзные активисты учатся управлению конфликтами

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной модуль обучающих профсоюзных курсов проходит на базе центра молодежных инициатив ФПБ в Логойском районе. Тема новой программы - "Трудовые споры: урегулирование, рассмотрение и разрешение". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Федерация профсоюзов на постоянной основе помогает работникам отстаивать свои права. При этом во многих случаях решить проблемные вопросы удается в досудебном порядке. Например, в прошлом году более 250 трудовых споров с помощью профсоюзов были разрешены без обращения в суд. Это самые разные вопросы - от отмены неправомерных дисциплинарных взысканий до выплаты положенных материальных средств.

"Практика показывает, что если профсоюзные активисты на местах обладают необходимыми знаниями, то такие вопросы решаются максимально быстро непосредственно в организациях. Поэтому сегодня Федерация профсоюзов уделяет особое внимание обучению нашей молодежи, - отметили в пресс-службе. - На курсах молодые люди не только изучают основные правовые вопросы, касающиеся трудовых отношений, но и моделируют возможные спорные ситуации, ищут наиболее оптимальные варианты их решения. Кроме того, большое внимание уделяется теме управления конфликтами в организации. Молодые люди учатся выступать в роли медиаторов, чтобы знать все возможные подходы и механизмы для защиты интересов работников и на практике разрешать трудовые споры путем конструктивного диалога".

Лекции, тренинги, мастер-классы и деловые игры проводят специалисты-практики: профсоюзные юристы, судьи, прокурорские работники, психологи. Все для того, чтобы молодые люди, вернувшись на свои рабочие места, с легкостью могли применять полученные знания и навыки. При этом стоит отметить, что в ближайшее время обучение по этой теме пройдут представители всех отраслевых профсоюзов со всей страны.-0-