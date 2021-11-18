Дельтаметрин, капсаицин, производные бензола - ученый о химической смеси, использованной польскими силовиками

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У смеси, использованной на границе польскими силовиками, высокая раздражающая активность. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА академик-секретарь Отделения химии и наук о Земле Национальной академии наук Беларуси Сергей Усанов.

"У нас в отделении НАН очень серьезное оборудование, которое позволяет определить состав компонентов любых смесей. Анализ тех образцов, которые у нас были, - это почва, трава - показал, что в состав этих смесей входит до 39 органических соединений, которые разделяются на несколько групп. Первую составляют соединения, которые вызывают раздражение. Одним из основных компонентов является дельтаметрин. Это инсектицид, химическое соединение, которое используется для борьбы с насекомыми. Кроме этого, он обладает еще высокой раздражающей активностью", - рассказал Сергей Усанов.

По его словам, ученые также обнаружили в составе представленного для анализа материала капсаицин. "Это экстракт красного перца, обладает горьким, жгущим свойством. Там же присутствовал его изомер - дигидрокапсаицин. И третий из этой группы раздражающих веществ - эта камфора", - отметил академик-секретарь.

"Вторая группа - это органические соединения, которые использовались для растворения названых ранее соединений. Все эти соединения нерастворимы в воды, поэтому там использовались производные бензола, толуола, эфиры жирных кислот", - добавил Сергей Усанов.-0-