Демаркацию белорусско-украинской границы в зоне отчуждения начнут в феврале 2019 года

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по демаркации белорусско-украинской границы на местности в зоне отчуждения начнут в феврале 2019 года. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Очередное заседание совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии прошло в украинском Житомире. "Делегации подвели итоги полевых демаркационных работ в 2018 году и договорились начать в феврале следующего года работы по вынесению границы на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Как сообщалось, перспективный план демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной на 2018-2026 годы был утвержден на 17-м заседании белорусско-украинской демаркационной комиссии, которое прошло 26-27 июня в Луцке (Украина). Практические работы по демаркации белорусско-украинской границы начались в 2014 году с вынесения линии границы с делимитационной карты на местность и ее закрепления временными знаками. Соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом Министров Украины об утверждении положения о демаркации государственной границы между странами вступило в силу 25 ноября 2014 года.

Демаркация проходит параллельно на нескольких участках белорусско-украинской границы. Процесс предусматривает делимитацию - определение прохождения линии границы на картах. В дальнейшем она выносится на местность и обозначается пограничными знаками.

Государственная граница между Беларусью и Украиной составляет 1084,2 км, из них 758,3 км на сухопутном участке, 325,9 км на водном участке (по рекам Днепр, Сож и Припять) и около 120 км по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прилегающая к границе территория труднопроходима, имеются большие площади, покрытые густыми лесами, болотами, небольшими озерами и разветвленной сетью мелиоративных каналов, большая часть из которых давно не функционирует.-0-