16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель Госкомвоенпрома Игорь Демиденко ориентировал разработчиков сферы ВПК на создание комплексных продуктов. Об этом он сказал на открытии научной конференции MILEX.INNOVATIONS-2019, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Демиденко отметил, что генеральные конструкторы в сфере ВПК не должны ограничиваться работой на предприятиях, а развивать направления в рамках всей страны. "Идеи при этом должны быть заложены в разрабатываемые документы. Это Концепция военно-технической политики, Программа развития вооружения и военной техники предприятий ГВПК и оборонного сектора экономики, госпрограмма вооружения", - сказал Игорь Демиденко.

Он подчеркнул, что сегодня практически нет таких предприятий, которые полностью самостоятельно могут сделать новый продукт, обязательно необходима кооперация. При этом белорусских разработчиков ВПК он ориентировал на создание комплексных систем: "К примеру, одни создают легкобронированный автомобиль, вторые - платформу, третьи - систему управления".

"Мы показали ЗРК "Бук" на колесной базе МЗКТ, всю систему управления там сделали. Локализация где-то 95%, занимаемся боекомплектом к этому комплексу. Вот так нужно вперед идти", - отметил Игорь Демиденко.

Сегодня в Национальной библиотеке Беларуси стартовала 8-я международная научная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения MILEX.INNOVATIONS-2019. Она собрала более 500 специалистов из разных отраслей с целью обмена мнениями, обсуждения современных технологий и новых подходов в развитии оборонного сектора экономики, возможностей научного обеспечения новых разработок.

Впервые в рамках конференции организована выставка инновационных проектов. Там организации и стартап-команды представили свои идеи, которые могут быть интересны оборонному и гражданскому сектору экономики. При этом 4 проекта решением оргкомитета были рекомендованы к участию в основной экспозиции выставки MILEX 2019.

Конференция проводится в рамках работы выставки вооружения и военной техники MILEX 2019. Организаторами выступают Государственный военно-промышленный комитет, национальный выставочный центр "Белэкспо" и центр поддержки предпринимательства ООО "Лаборатория интеллекта".-0-