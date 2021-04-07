Демиров: в международном бизнес-сообществе считают, что в Беларуси комфортная среда для работы

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном бизнес-сообществе сложилось устойчивое мнение, что в Беларуси существует довольно комфортная среда для жизни и работы. Такое мнение аналитика Белорусского института стратегических исследований Виталия Демирова размещено на сайте БИСИ, сообщает БЕЛТА.

"Вопрос разгосударствления ангажированными экспертами зачастую переносится в идеологическую плоскость с априорным суждением о том, что частные компании якобы более эффективны, а смена владельцев сама по себе оказывает положительное влияние на уровень и темп экономического роста. Но на самом деле современная наука показывает, что "универсально пригодной" формы собственности не существует, а для эффективности предприятий важны в первую очередь уровень развития конкуренции, структура рынка и реализуемая бизнес-модель. Кроме того, крайне важной оказывается способность концентрировать ресурсы для осуществления инновационной деятельности, модернизации основных фондов и создания в конечном счете товара с уникальными потребительскими свойствами. Этому и способствуют создаваемые госкорпорации, - считает эксперт. - В международном бизнес-сообществе сложилось устойчивое мнение, что в Беларуси существует довольно комфортная среда для жизни и работы. Здесь безопасно и есть много незанятых ниш. Конечно, потребительский рынок Беларуси для крупных инвесторов недостаточно велик, но есть возможность через нашу страну выходить на просторы ЕАЭС, а это около 180 млн человек".

По словам Виталия Демирова, "невидимая рука рынка" сегодня лишь частично является коммуникативно-уравновешивающим механизмом частного и общественного интереса, а глобальные цепочки создания стоимости все больше трансформируются под влиянием эффектов цифровизации, стимулирующих скорее протекционизм, нежели либерализм в трансграничной торговле и движении капитала.

"Сквозь призму свободной конкуренции уже невозможно понять функционирование не только цифровых платформ, медиа и телекоммуникаций, но и таких традиционных секторов, как фармацевтика, аграрное и промышленное производство. Преобладающей формой организации товарных потоков в этих секторах становится олигополия. Экономическая целесообразность инвестирования значительных средств в новые технологии при таких условиях становится все более туманной для мелкого и среднего бизнеса. Он (и такова его особенность) не мыслит в стратегических категориях и не ставит по большому счету своей главной целью увеличение национального благосостояния. Поэтому он не будет даже на приемлемых условиях кредитования рисковать значительными средствами, вкладываемыми в модернизацию с длинным циклом самоокупаемости", - рассуждает аналитик БИСИ.

При этом, по его мнению, для того чтобы небольшая или средняя частная компания могла вырасти до гигантских размеров и удержаться на плаву, ей нужен постоянный источник ликвидности, аккумулируемой через развитые инструменты биржевой торговли, инновационные и инвестиционные открытые взаимные фонды.

"Последние представляют собой инфраструктурные компоненты отживающего либерального капитализма, идущего в новую цифровую реальность. Сегодня уже не нужно сложных рыночных институтов, чтобы точно и в режиме реального времени знать, кому, когда и в каком объеме нужны деньги и, главное, насколько с их помощью можно создать добавленную стоимость и общественную ценность. Стоит ли нам идти в прошлое - вопрос риторический, поскольку наша страна активно строит цифровое будущее", - резюмирует Виталий Демиров.-0-

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