День белорусских студотрядов отпразднуют 1 августа

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День белорусских студенческих отрядов (БСО) отпразднует молодежь 1 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

"День Белорусских студотрядов традиционно отмечается 1 августа. И хотя он не значится в календаре официальных государственных праздничных дат, для ребят, которые считают себя отрядниками, этот день имеет особое значение. Мероприятия Дня БСО пройдут по всей стране и продолжатся несколько дней. В частности, запланированы многочисленные спортивные соревнования и эстафеты, турниры по боулингу, волейболу и баскетболу. Пройдут открытые диалоги, встречи с ветеранами студотрядовского движения "Биография молодости нашей", творческие концертные программы", - рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, 1 августа на объектах строящейся Белорусской атомной электростанции студотрядовцы посетят Информационный центр АЭС, где будет организована экскурсия на тему "Безопасность в атомной энергетике". На Всебелорусской молодежной стройке 2 августа объявлен днем ударного труда, заработанные средства перечислят на создание студотрядовской экспозиции Музея комсомольского и молодежного движения.

С начала трудового семестра в составе студотрядов трудоустроены более 11 тыс. молодых людей. В августе стартует самый масштабный этап этой кампании - к работе наиболее активно подключатся сельхозотряды. Начали работу студенческие строительные отряды и на объектах областных молодежных строек.

"Студенческий строительный отряд Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина трудится на реконструкции Косовского дворца, Белорусского национального технического университета - на строительстве третьей линии Минского метрополитена. Бойцы студотрядов работают в Брестской крепости, Национальном парке "Беловежская пуща", занимаются электромонтажными работами на "Нафтане", помогают в строительстве школы в микрорайоне Казимировка в Могилеве. Впервые в рамках меморандума о сотрудничестве между БРСМ и Союзом молодежи Узбекистана на реконструкции дорожного полотна в столице работает сводный белорусско-узбекский отряд", - отметила командир республиканского штаба.

Объектом внимания в 2019 году стала Всебелорусская молодежная стройка в Островце, где трудятся 12 линейных студенческих строительных отрядов общим количеством 225 человек. Частью команды организаторов II Европейских игр в Минске стали сервисные студенческие отряды БРСМ, которые трудились на объектах питания в Деревне спортсменов.

С каждым годом география работы белорусских студотрядов расширяется: дислокации отрядов в Российской Федерации - от Санкт-Петербурга до Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа Югра (в том числе Коломенский район Московской области, Сочи, Туапсе). Впервые за историю суверенной Беларуси в 2018 году студенческие сельскохозяйственные отряды возобновили работу в Молдове и продолжили ее в нынешнем году в рамках международного трудового проекта "Сяброўства-prietenie".

Беларусь - первая страна на постсоветском пространстве, в которой еще в 2005 году на государственном уровне студенческие отряды получили законодательную поддержку. Неотъемлемыми атрибутами движения стали церемонии открытия и закрытия трудового семестра, День ударного труда, акции "Выбираем студотряд!", "Их именами названы студенческие отряды", трудовая акция "Труд крут!".

Как показала практика, временное трудоустройство в составе студенческих отрядов решает не только материальные вопросы, но и повышает социальную активность молодых людей. "Студенческие отряды не просто дают возможность юношам и девушкам заработать свои первые деньги, но и позволяют сориентироваться профессионально, получить первые рабочие навыки и дополнительную специальность. Для многих ребят студенческий отряд становится первой школой взрослой жизни и труда с незыблемыми ценностями и духовно-нравственными идеалами: инициативностью и самостоятельностью, командным духом и истинной дружбой, победами и переживаниями, праздниками и буднями", - добавила Надежда Шаховская.-0-