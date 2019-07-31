Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
31 июля 2019, Ср
+15°C
Сплошная облачность EUR 2.2684
USD 2.035
RUB 3.2079
Главное
Во время рабочей встречи "Все будет по закону и Конституции" - Лукашенко обсудил с Ермошиной организацию парламентских выборов
Президент
Мирзиеев прилетел с официальным визитом в Минск
Политика
Лукашенко обсудил с Зеленским подготовку к Форуму регионов и ситуацию в Донбассе
Президент
Правительство определило экономические задачи на 2020 год
Экономика
Пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве подписан на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Здание бывшего монастыря кармелитов в Глубоком не удалось продать на первом аукционе
18:09 Регионы
Двое витебчан мошенническим путем завладели 15 авто
18:00 Происшествия
День белорусских студотрядов отпразднуют 1 августа
17:52 Общество
Древнейший в мире лунный календарь обнаружили в Италии
17:44 Калейдоскоп
Отключение электроэнергии произошло на некоторых улицах Минска
17:31 Регионы
"Транснефть" выплатила "Укртранснафте" 2,3 млн евро компенсации за некачественную нефть
17:29 В мире
Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов по индийским технологиям откроют в Беларуси в 2020 году
17:16 Экономика
Мирзиеев прилетел с официальным визитом в Минск
17:02 Политика
Аграрии Минской области убрали зерновые более чем на 40% площадей
16:56 Экономика
В Слуцком районе автомобиль сбил пьяную женщину
16:42 Происшествия
В Минске задержали продавцов гашиша
16:39 Происшествия
Брестская таможня в I полугодии увеличила отчисления в бюджет на 6,5%
16:27 Регионы
"Беларусь 3" покажет открытие и концертную программу Дней культуры Узбекистана
16:26 Культура
Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" ищет партнера для создания производства кормовой муки
16:19 Новости компаний
В Столбцовском районе пьяный угонщик вылетел в кювет
16:15 Происшествия
Фестиваль национальной драматургии имени Дунина-Марцинкевича пройдет в Бобруйске 1-6 ноября
16:01 Культура
Таможенные службы Беларуси и Узбекистана будут сотрудничать в сфере борьбы с правонарушениями
15:58 Общество
"Би-2" покажет в Минске свое новое грандиозное шоу NewBEST
15:57 Культура
В Сморгонском районе участковый спас на пожаре мужчину
15:42 Происшествия
В Витебске пройдет ярмарка вакансий для инвалидов
15:42 Регионы
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Форум регионов Беларуси и Узбекистана Форум регионов Беларуси и Узбекистана
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Детский отдых Детский отдых
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

День белорусских студотрядов отпразднуют 1 августа

Общество 31.07.2019 | 17:52
Фото из архива
Фото из архива

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День белорусских студенческих отрядов (БСО) отпразднует молодежь 1 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

"День Белорусских студотрядов традиционно отмечается 1 августа. И хотя он не значится в календаре официальных государственных праздничных дат, для ребят, которые считают себя отрядниками, этот день имеет особое значение. Мероприятия Дня БСО пройдут по всей стране и продолжатся несколько дней. В частности, запланированы многочисленные спортивные соревнования и эстафеты, турниры по боулингу, волейболу и баскетболу. Пройдут открытые диалоги, встречи с ветеранами студотрядовского движения "Биография молодости нашей", творческие концертные программы", - рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, 1 августа на объектах строящейся Белорусской атомной электростанции студотрядовцы посетят Информационный центр АЭС, где будет организована экскурсия на тему "Безопасность в атомной энергетике". На Всебелорусской молодежной стройке 2 августа объявлен днем ударного труда, заработанные средства перечислят на создание студотрядовской экспозиции Музея комсомольского и молодежного движения.

С начала трудового семестра в составе студотрядов трудоустроены более 11 тыс. молодых людей. В августе стартует самый масштабный этап этой кампании - к работе наиболее активно подключатся сельхозотряды. Начали работу студенческие строительные отряды и на объектах областных молодежных строек.

"Студенческий строительный отряд Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина трудится на реконструкции Косовского дворца, Белорусского национального технического университета - на строительстве третьей линии Минского метрополитена. Бойцы студотрядов работают в Брестской крепости, Национальном парке "Беловежская пуща", занимаются электромонтажными работами на "Нафтане", помогают в строительстве школы в микрорайоне Казимировка в Могилеве. Впервые в рамках меморандума о сотрудничестве между БРСМ и Союзом молодежи Узбекистана на реконструкции дорожного полотна в столице работает сводный белорусско-узбекский отряд", - отметила командир республиканского штаба.

Объектом внимания в 2019 году стала Всебелорусская молодежная стройка в Островце, где трудятся 12 линейных студенческих строительных отрядов общим количеством 225 человек. Частью команды организаторов II Европейских игр в Минске стали сервисные студенческие отряды БРСМ, которые трудились на объектах питания в Деревне спортсменов.

С каждым годом география работы белорусских студотрядов расширяется: дислокации отрядов в Российской Федерации - от Санкт-Петербурга до Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа Югра (в том числе Коломенский район Московской области, Сочи, Туапсе). Впервые за историю суверенной Беларуси в 2018 году студенческие сельскохозяйственные отряды возобновили работу в Молдове и продолжили ее в нынешнем году в рамках международного трудового проекта "Сяброўства-prietenie".

Беларусь - первая страна на постсоветском пространстве, в которой еще в 2005 году на государственном уровне студенческие отряды получили законодательную поддержку. Неотъемлемыми атрибутами движения стали церемонии открытия и закрытия трудового семестра, День ударного труда, акции "Выбираем студотряд!", "Их именами названы студенческие отряды", трудовая акция "Труд крут!".

Как показала практика, временное трудоустройство в составе студенческих отрядов решает не только материальные вопросы, но и повышает социальную активность молодых людей. "Студенческие отряды не просто дают возможность юношам и девушкам заработать свои первые деньги, но и позволяют сориентироваться профессионально, получить первые рабочие навыки и дополнительную специальность. Для многих ребят студенческий отряд становится первой школой взрослой жизни и труда с незыблемыми ценностями и духовно-нравственными идеалами: инициативностью и самостоятельностью, командным духом и истинной дружбой, победами и переживаниями, праздниками и буднями", - добавила Надежда Шаховская.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
БРСМ, молодежь
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2684 BYN 2.263 BYN 2.269 BYN
USD
2.035 BYN 2.031 BYN 2.035 BYN
RUB
3.2079 BYN 3.195 BYN 3.208 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Уборка зерновых в Вилейском районе
Все видео

Фотоновости

Мирзиеев прилетел с официальным визитом в Минск
Все фото

Инфографика

Повышение детских пособий В Беларуси с 1 августа вырастет размер детских пособий* и некоторых других социальных выплат.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах
Лукашенко обсудил с Зеленским подготовку к Форуму регионов и ситуацию в Донбассе
В Беларуси изменяются подходы к награждению орденом Матери
Политика
Шавкат Мирзиеев Мирзиеев прилетел с официальным визитом в Минск
Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины начался в Минске
Андрейченко отметил вклад Вирсиса в активизацию диалога между Беларусью и Латвией
Экономика
Фото из архива Минфин Беларуси считает успешными параметры нового размещения гособлигаций на рынке РФ
Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов по индийским технологиям откроют в Беларуси в 2020 году
Аграрии Минской области убрали зерновые более чем на 40% площадей
Происшествия
Фото из Telegram-аккаунта СК В Лидском районе микроавтобус врезался в фуру на обочине, погиб пассажир
Двое витебчан мошенническим путем завладели 15 авто
В Слуцком районе автомобиль сбил пьяную женщину
Регионы
Витебская бройлерная птицефабрика открыла два новых объекта
Здание бывшего монастыря кармелитов в Глубоком не удалось продать на первом аукционе
Отключение электроэнергии произошло на некоторых улицах Минска
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 tennis photography Виктория Азаренко победила Армони Тан на старте турнира в Сан-Хосе
Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве сыграла вничью с Чехией на ЧЕ в дивизионе В
БАТЭ проведет сегодня в Норвегии ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с "Русенборгом"
Технологии
Робот провел открытый урок для школьников в IT-лагере Брестской области
Оптическая сеть доступа Huawei SingleFAN Pro all создает новую эпоху высококлассного бизнес-опыта
China Telecom Tang Hong: как интеллектуальная несущая сеть помогает бизнесу 5G
Культура
Фото из архива Новый фестиваль может появиться в Витебске
"Беларусь 3" покажет открытие и концертную программу Дней культуры Узбекистана
Фестиваль национальной драматургии имени Дунина-Марцинкевича пройдет в Бобруйске 1-6 ноября
В мире
Фото YONHAP КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет
"Транснефть" выплатила "Укртранснафте" 2,3 млн евро компенсации за некачественную нефть
Вооруженные конфликты в 2018 году привели к рекордному числу жертв среди детей - ООН
Калейдоскоп
Гороскоп на август 2019 года
Древнейший в мире лунный календарь обнаружили в Италии
На границе США и Мексики появились розовые качели
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Пресс-конференция Евгений Садыков,
Анжела Борщ,
Геннадий Волнистый 9 июля О развитии системы электронной ветеринарной сертификации в Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?
Газета 7 дней
Марафон безопасности
Ноу-хау «Великого камня»
Я бы в армию пошел...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия