День единения народов Беларуси и России отметят торжественным собранием в Минске и Москве

30 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов Беларуси и России, пройдет 2 апреля в комбинированном формате (онлайн и офлайн) в Минске и Москве, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Формат обусловлен действующими ограничениями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", - отметили организаторы.

Программа мероприятия предусматривает проведение официальной части и тематических экспертных обсуждений по следующим направлениям: "Единое правовое пространство, оборона и безопасность - фундамент Союзного государства"; "Экономический потенциал Союзного государства: состояние и пути развития"; "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства".

В мероприятии планируют принять участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители органов государственного управления Беларуси и органов исполнительной власти России, видные общественные и политические деятели двух стран, представители экспертного сообщества, средств массовой информации.-0-