День электротранспорта пройдет 15 июля в индустриальном парке "Великий камень"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День электротранспорта пройдет 15 июля в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

На территории парка будет работать демонстрационная площадка, где можно будет ознакомиться с последними новинками электротранспорта.

"Мероприятие направлено на популяризацию электротранспорта как перспективного и экологически чистого. Запуск БелАЭС создаст новые возможности для развития отрасли", - отметили в пресс-службе.

Организаторами выступают Министерство энергетики Беларуси и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".-0-