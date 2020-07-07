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07 июля 2020, 21:01

День электротранспорта пройдет 15 июля в индустриальном парке "Великий камень"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Индустриальный парк "Великий камень""
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В "Великом камне" будут выпускать электросамокаты

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День электротранспорта пройдет 15 июля в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

На территории парка будет работать демонстрационная площадка, где можно будет ознакомиться с последними новинками электротранспорта.

"Мероприятие направлено на популяризацию электротранспорта как перспективного и экологически чистого. Запуск БелАЭС создаст новые возможности для развития отрасли", - отметили в пресс-службе.

Организаторами выступают Министерство энергетики Беларуси и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".-0-

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