День Государственного герба и Государственного флага празднуют сегодня в Беларуси

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 10 мая 2020
Минск Облачно с прояснениями +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:30 Число зараженных COVID-19 в России превысило 200 тыс. В мире
11:11 Поступления в бюджет от резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в I квартале увеличились на 13% Экономика
10:47 До +27°С ожидается в Беларуси 11 мая Общество
10:31 Джонсон объявит о незначительном смягчении карантина в Великобритании В мире
10:19 Беларусь и Республика Корея объявили конкурс совместных научно-технических проектов Общество
10:05 В Японии 13 мая могут одобрить новый экспресс-тест на коронавирус В мире
09:48 Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен - "Беллегпром" Общество
09:36 Акция "Не оставляйте детей одних!" пройдет в Беларуси с 11 мая по 1 июня Общество
09:20 "Белавиа" отменяет рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до октября Общество
09:02 "Только вместе мы сможем отвечать на вызовы времени" - Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага Президент
09:01 День Государственного герба и Государственного флага празднуют сегодня в Беларуси Общество
00:38 Пандемия в Европе: во Франции продлили режим ЧП, в Италии излечилось сто тысяч человек, в Испании снижается смертность В мире
09.05.20
09.05.20 23:27 Фейерверк в День Победы (фото) Общество
09.05.20 23:15 Фейерверк в День Победы начался в 8 точках города Общество
09.05.20 22:40 В Венесуэле обнаружили три брошенных катера ВМС Колумбии с оружием В мире
09.05.20 21:37 Праздничный концерт "Во славу общей Победы!" прошел в Минске Общество
09.05.20 21:31 Количество людей, заразившихся коронавирусом, в мире за сутки увеличилось более чем на 95 тыс. В мире
09.05.20 20:46 Футболисты "Руха" победили "Неман" в матче чемпионата Беларуси Спорт
09.05.20 20:30 Двенадцать человек стали жертвами наводнений и оползней в Эфиопии В мире
09.05.20 20:06 Умер основатель рок-н-ролла Литл Ричард В мире
09.05.20 19:16 В Польше в центре ядерных исследований произошел пожар В мире
09.05.20 18:34 В Афганистане при распределении гуманитарной продуктовой помощи погибли семь человек В мире
09.05.20 18:08 В Германии на белорусском языке поблагодарили за освобождение от нацизма Общество
09.05.20 17:46 Онлайн-марафон "75 спасибо!" провел Центр культуры "Витебск" Культура
09.05.20 17:34 Неделя семьи стартует 11 мая в БГУ Общество
09.05.20 17:21 Самолет Ан-2 разбился в Литве В мире
09.05.20 17:20 Рад встречать 75-й День Победы в мирной стране и видеть улыбки родных - ветеран Общество
09.05.20 17:08 "Спасибо за отвагу, веру в Победу и уроки патриотизма" - Костевич поздравила ветеранов Общество
09.05.20 17:01 "Славия" и "Торпедо-БелАЗ" сыграли вничью на футбольном чемпионате Беларуси Спорт
09.05.20 16:46 Габриэль Рамос признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в апреле Спорт
Все новости
Все новости
Общество
10 мая 2020, 09:01

День Государственного герба и Государственного флага празднуют сегодня в Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь празднуют сегодня в нашей стране.

"Только вместе мы сможем отвечать на вызовы времени" - Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага"Только вместе мы сможем отвечать на вызовы времени" - Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага
Как отметил в поздравлении Президент, белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг. Наряду с гимном эти важнейшие национальные символы способствуют консолидации общества, сохранению преемственности поколений, вдохновляют на новые свершения во благо Отечества.

Этот праздник установлен Указом Президента Республики Беларусь в 1995 году и отмечается во второе воскресенье мая.

В соответствии со статьей 19 Конституции Республики Беларусь символами нашей страны как суверенного государства являются Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.

Эталон герба и Положение о флаге утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995 года по результатам проведенного 14 мая 1995 года республиканского референдума, одним из вопросов которого было установление государственной символики.

5 июля 2004 года был принят Закон Республики Беларусь "О государственных символах Республики Беларусь", который направлен на правовое регулирование вопросов государственных символов Беларуси, установленных Конституцией Республики Беларусь, и определяет описание и порядок их использования.

Государственный герб Республики Беларусь представляет собой зеленый контур страны, наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца. Выше контура помещена пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых ржаных колосьев, переплетенных справа цветами клевера, а слева - льна. Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой внизу помещена надпись золотом "Рэспублiка Беларусь". Это изображение на гербе воплощает лучшие качества белорусского народа - трудолюбие, стремление к свободе и патриотизм.

Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, которое состоит из двух горизонтально размещенных цветных полос красного и зеленого цвета. У древка вертикально размещен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле. Красный цвет на нашем флаге - это цвет знамен Красной Армии и белорусских партизан, освободивших родную землю от фашистских захватчиков. Зеленый цвет - цвет лесов и полей, символ весны, надежды и возрождения. Белый цвет орнамента отражает духовную чистоту белорусов. Флаг крепится на древке, окрашенном в золотистый цвет.

Герб и флаг Республики Беларусь с помощью простых и понятных средств отражают патриотические, исторические и культурные традиции страны, характер народа, его духовный потенциал. Они наделены яркими чертами и легко узнаваемы среди всех государственных символов мирового сообщества.

Государственные символы - герб и флаг Беларуси - это история и будущее белорусского государства, воплощение идеи национального единства, важнейшие атрибуты суверенитета и независимости Отечества.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Конституция праздник
Новости рубрики Общество
Фото из архива До +27°С ожидается в Беларуси 11 мая
Фото из архива Беларусь и Республика Корея объявили конкурс совместных научно-технических проектов
Фото из архива Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен - "Беллегпром"
Фото из архива Акция "Не оставляйте детей одних!" пройдет в Беларуси с 11 мая по 1 июня
Фото из архива "Белавиа" отменяет рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до октября
Фейерверк в День Победы (фото)
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: трагедия белорусского народа времен ВОВ несоизмерима ни с какими трудностями современности
День Государственного герба и Государственного флага празднуют сегодня в Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 6 050 пациентов с COVID-19
Сергеенко: народ, не ценящий свою историю, не имеет будущего
Топ-новости
"Только вместе мы сможем отвечать на вызовы времени" - Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага
Парад ко Дню Победы в Минске
Душа радуется за отношение к ветеранам - участник Сталинградской битвы о поздравлении с 9 Мая
Спрос на защитные изделия в Беларуси полностью удовлетворен - "Беллегпром"
"Белавиа" отменяет рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород до октября
Приходя на парад в День Победы, мы выражаем благодарность за мирное небо над головой - мнение
Системы залпового огня "Флейту" и "Вистл" впервые показали на параде в Минске
Топливо на АЗС в Беларуси с 10 мая дешевеет на копейку
Петришенко: память о Победе нужно передать будущим поколениям
ЦИК Беларуси обнародовал календарный план президентских выборов
К 75-летию Великой Победы. Они сражались за Родину. Архивные фото БЕЛТА
Ветеран: радостно видеть счастливые лица, ради этого и сражались
ДОСЬЕ: К 75-летию Великой Победы
Медсестра минской больницы о параде: это праздник, нужный даже в сложные моменты
Минск в 2021 году примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.