День народного единства должен стать общенациональным достоянием всех граждан-патриотов - Щекин

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. День народного единства 17 сентября должен стать общенациональным достоянием всех граждан-патриотов. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин."В современном мире во многих странах историческая память превратилась в разрушительную силу, тем самым наносится сокрушительный удар по национальной идентичности. Именно поэтому в Беларуси акцентированно ставится вопрос об исторической правде как основополагающем конструкте национальной идентичности. В этой связи тема народного единства является сакрально-универсальной в становлении государственности и общественном развитии, - сказал Николай Щекин. - День народного единства должен стать для всех нас духовным проводником, символом для патриотов и благодарных граждан, заботящихся о стране. Можно говорить о его святости в той части, которая открывает уникальную возможность и неповторимый народный потенциал сплотиться и в едином развитии сберечь самое дорогое - Родину. Именно День народного единства формирует чувство сопричастности к стране и судьбе каждого гражданина. Суверенитет и независимость, по сути, это производные от народного единства как вечной философской парадигмы жизни белорусского общества".Аналитик считает, что инициатива Президента, поддержанная подавляющим большинством граждан страны, установить 17 сентября День народного единства - это философски осмысленная в веках белорусским народом и исторически выкристаллизовавшаяся новая традиция, несущая в себе силу духа, память предков, своего рода скрижали новой белорусской государственности. "В данном контексте прослеживается глубокий символизм в появлении основополагающей скрепы белорусского народа - Дня народного единства - и модернизации Конституции. Белорусское общество начинает отсчитывать новую эпоху своего ренессанса. Речь идет о структурно-функциональном моделировании белорусской государственности через образ будущего и устоявшихся ценностей. Поэтому риторика о самом праздновании поверхностна и речь может идти об утверждении данного праздника только через кропотливый труд всех граждан, что станет еще одним аргументом и доказательством объективного характера введения Дня народного единства, - отметил он. - По сути, решен многовековой диалектический спор традиционного и инновационного в становлении, укреплении и развитии суверенной и независимой Беларуси".Николай Щекин подчеркнул: "Будем откровенны, не каждая страна в наше время жесткого глобального передела мира в состоянии открыто заявить о своих рационально осмысленных амбициях относительно нового прочтения суверенизации нации. Более того, Беларусь одна из немногих стран мира, которая, адекватно реагируя на вызовы и просчитывая риски мировых процессов, создает новые социально-ментальные платформы точек роста и развития общества и государства. День народного единства - это интеллектуально-психологический концепт не только переосмысления пройденного исторического этапа, но, прежде всего, модернизации гражданского самосознания, направленной на понятийное закрепление ценностных ориентиров Беларуси будущего".По его словам, сегодня с полной уверенностью можно говорить о состоявшейся исторической справедливости. "День народного единства должен стать общенациональным достоянием на все времена в память об отдавших свою жизнь за свободу во время Великой Отечественной войны и воззванием будущим поколениям", - заключил аналитик.-0-