День народного единства символизирует идею согласия и сплочения общества - Хмель

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День народного единства символизирует идею согласия и сплочения общества. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель.

"День народного единства для всех нас символизирует в первую очередь идею согласия, сплочения общества ради благородных целей. В сегодняшних непростых экономических и политических условиях это дает каждому жителю страны повод еще раз осознать свою личную ответственность за судьбу страны и за ее будущее. Мы понимаем, что всех нас объединяют общие корни, вера и любовь к родине. Мы понимаем, что каждому, кто живет на белорусской земле, небезразлично ее будущее, это значит, что у нас всех есть общая и главная задача, которой придерживается вся наша отрасль и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, - это работать на развитие всех сфер жизни страны, чтобы сделать ее еще более достойной", - отметил руководитель ведомства.

Андрей Хмель подчеркнул, что работники ЖКХ, выбрав своей профессией обеспечение комфортного проживания граждан, успешно реализуют различные проекты по модернизации инфраструктуры, проводят работы по капитальному ремонту жилых домов, обеспечивают потребителей страны качественными жилищно-коммунальными услугами, в том числе и качественной питьевой водой, работают над улучшением экологического состояния и внешнего вида территорий населенных пунктов, благоустраивают придомовые территории. "Сегодня ежедневно в сфере жилищно-коммунального хозяйства трудятся более 130 тыс. человек. И за сегодняшними трендами "Красивая Беларусь" и "Чистая Беларусь" стоит каждодневный кропотливый труд именно работников ЖКХ. И поэтому в этот праздничный день мы решили провести акцию по благоустройству территории, прилегающей к одному из жилых домов по улице Есенина в Минске", - сообщил министр.

По его информации, в акции принимают участие руководство центрального аппарата министерства, представители администрации Московского района Минска, предприятия ЖКХ и жители этого дома. "Мы все вместе как единое целое проведем работы по благоустройству придомовой территории. Мы планируем очистить ее, восстановить отмостку дома, заменить плиточное покрытие пешеходных зон, посадить кусты и многое другое. Мы надеемся, что к нам присоединятся и жители близлежащих домов, чтобы в праздничный день почувствовать, что мы нужны друг другу, что мы должны помогать друг другу. А еще я надеюсь, что такие встречи с жителями и проведение совместных работ станут доброй традицией и послужат укреплению сплоченности и взаимопонимания", - рассказал Андрей Хмель.

Министр жилищно-коммунального хозяйства также пожелал, чтобы мир и согласие царили в каждой семье, а единство и патриотизм каждого гражданина всегда были надежной опорой и основой успешного развития Беларуси.-0-