19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома собрал более 400 юношей и девушек, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Сегодня на базе управления внутренних дел администрации Первомайского района прошла акция "День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома", в которой приняли участие абитуриенты столичных школ, учащиеся специализированного лицея МВД, Минского городского кадетского училища, Минского суворовского военного училища, военнослужащие войсковых частей 3214, 5448.

На мероприятии присутствовали представители различных служб и подразделений ГУВД Мингорисполкома, Академии МВД. Благодаря своему практическому опыту они объективно донесли информацию, которая интересовала выпускников школ, гимназий и колледжей, для принятия решения о дальнейшей деятельности в органах внутренних дел.

"В рамках профессионально-агитационной работы проведена акция, которая предназначена для того, чтобы довести выпускникам учреждений образования порядок поступления в Академию Министерства внутренних дел, а также принятия на службу в органы внутренних дел", - отметил заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Андрей Русанович.

Представители управления уголовного розыска и охраны общественного порядка рассказали абитуриентам о специфике работы, преимуществах выбранной профессии, о личном опыте и раскрываемых преступлениях. Ребята смогли ознакомиться с порядком поступления в Академию МВД. Также всем посетителям и будущим студентам продемонстрировали современные образцы вооружения, автомобильную технику. Состоялись показательные выступления бойцов ОМОН.

"Для присутствующих организованы выставки вооружения, чтобы они все увидели, потрогали, примерили на себя тактические специальные средства, - поделился Андрей Русанович. - Показано вооружение, технические средства, транспорт".

Во время акции можно было подать заявление, чтобы попробовать себя в качестве кандидата на должность курсанта в Академии МВД. Для этого, как минимум, нужно иметь хорошее здоровье и положительные характеристики с места учебы. Дальнейшие процедуры предполагают изучение кандидата, уровня его физической подготовки и морально-волевых качеств, готовности выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.-0-