День открытых дверей пройдет 3 апреля в БНТУ

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет 3 апреля в Белорусском национальном техническом университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В этом году для вашего комфорта мы проведем мероприятие сразу в двух форматах: офлайн на площадке перед главным корпусом вуза и онлайн в виде трансляции на YouTube-канале. Всех гостей кампуса будут ждать стенды факультетов и филиалов-колледжей, где студенты, преподаватели и деканы расскажут о специальностях, особенностях вступительной кампании, компетенциях и навыках, которые получат будущие выпускники БНТУ", - рассказали в вузе.

Изюминкой этого года станет интерактивный развлекательно-познавательный блок "БНТУ ХАБ" с видеоселфи, тематической фотозоной, зоной VR и авторскими Instagram-масками. Здесь каждый сможет попрактиковаться в моделировании и проектировании объектов в VR-пространстве, сделать памятные фото и видео. Также прямо в кампусе будет несколько точек для питания и отдыха. Все мероприятие будет сопровождаться музыкально-развлекательной программой.

Кроме того, каждый участник Дня открытых дверей сможет поучаствовать в розыгрыше фирменной продукции студенческого магазина БНТУ: худи, свитшотов, бомберов, маек и кепок. Значки, ручки и карандаши в свою очередь будут раздаваться всем желающим.

"Если у вас не получится приехать и посетить мероприятие, вы можете задать интересующие вас вопросы в чате трансляции. Все вопросы, касающиеся поступления и факультетов, будет собирать модератор, а ведущий задаст их членам приемной комиссии, - добавили в вузе. - Еще больше полезной информации для абитуриентов в специальном Telegram-канале (https://t.me/abitur_bntu) и чате (https://t.me/abitur_bntu_chat), где можно задать любые вопросы".-0-