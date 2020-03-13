День открытых дверей пройдет в БГПУ 4 апреля

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка пройдет 4 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Абитуриенты и их родители смогут встретиться с руководством факультетов и институтов главного педагогического вуза страны, его преподавателями и студентами, членами приемной комиссии. Смогут узнать об особенностях поступления и обучения, условиях заселения и проживания в общежитиях, культурной и спортивной жизни университета.

Кроме того, абитуриенты познакомятся с мультисервисной информационной образовательной средой БГПУ, смогут посетить современные интерактивные классы, музей университета, Республиканский ресурсный центр образовательной робототехники, зал редкой книги, а также спортивный комплекс.-0-