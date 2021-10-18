День открытых дверей прошел на факультете внутренних войск Военной академии

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На факультете внутренних войск Военной академии прошел день открытых дверей. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Свою историю факультет внутренних войск ведет с 1993 года. За это время ее стены в лейтенантских погонах покинули более 1,6 тыс. человек, причем 52 из них закончили обучение с золотой медалью, 112 получили дипломы с отличием, президентскими стипендиатами были 14 курсантов, а 74 получили право носить краповый берет", - рассказали в ведомстве.

На факультете 16 октября прошел день открытых дверей. Мероприятие посетили учащиеся средних и средних специальных учебных заведений, воспитанники кадетских училищ. Абитуриенты подробнее узнали о профессии офицера внутренних войск и курсантских буднях, уточнили порядок поступления на факультет.

"Срок обучения на факультете - 4 года. По его окончании курсант получает специальность "управление подразделениями внутренних войск" с присвоением квалификации "специалист по управлению - юрист". Выпускнику присваивается воинское звание лейтенанта, и, как правило, он назначается на должность командира взвода в подразделения внутренних войск", - рассказал начальник факультета Владимир Жизневский.

Он также разъяснил, что на факультет внутренних войск на конкурсной основе принимаются граждане Беларуси, которые имеют общее среднее, профессионально-техническое или среднее специальное образование. Граждане могут поступать в возрасте с 17 до 21 года, для военнослужащих срочной службы этот срок продлен до 23 лет, для контрактников - до 25.

Чтобы поступить на факультет, кандидату нужно до 1 апреля обратиться в военный комиссариат по месту прописки, подать определенный перечень документов и написать заявление на поступление (военнослужащие должны подать рапорт на имя командира части до 10 марта). После этого абитуриенту выдадут направление на военно-врачебную комиссию и сообщат, когда пройти проверку физической подготовки и профессионально-психологический отбор. Все это нужно успеть сделать до 31 мая. К слову, проверка физической подготовки проводится по форме "зачтено - не зачтено" по трем нормативам, с которые выполнить совсем несложно.

"После завершения профессионального отбора абитуриентов ждет этап централизованного тестирования по трем учебным предметам: белорусскому или русскому языку (по выбору), а также по истории Беларуси и математике, - разъяснил заместитель начальника факультета по идеологической работе Анатолий Кохнович. - Кроме того, без вступительных испытаний зачисляются выпускники Минского суворовского военного училища и Специализированного лицея МВД, закончившие эти учебные учреждения с отметками 7 и выше баллов по всем предметам обучения".

Во время мероприятия все присутствующие смогли посетить учебный корпус и спальное расположение, где увидели, в каких условиях учатся и живут курсанты. Также были продемонстрированы образцы формы одежды, вооружения, служебная и специальная техника и навыки по рукопашному бою курсантов факультета. Ребята смогли примерить специальные средства защиты и потренироваться в стрельбе из пистолета на электронном тренажере "Скат".-0-

Фото и видео МВД Республики Беларусь