День открытых дверей прошел онлайн в университете МЧС

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей прошел онлайн в Университете гражданской защиты МЧС, сообщили БЕЛТА в вузе.

"Более двух сотен вопросов поступило от будущих абитуриентов во время четырехдневного марафона и дня открытых дверей, прошедшего сегодня в вузе МЧС. На часть из них были даны ответы в социальной сети университета, а также в прямом эфире", - рассказали в вузе.

Курсанты МЧС Дмитрий Александров, Елизавета Попко, Павел Лащевский и Виолетта Жолнерчик в прямом эфире презентовали университет МЧС, представили факультеты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности, рассказали зрителям о специальностях, формах и преимуществах при освоении образовательных программ в Университете гражданской защиты. Будущие спасатели рассказали и об особенностях учебы в вузе МЧС, своем быте. Прямая трансляция велась на YouTube-канале и в официальной группе вуза в социальной сети "ВКонтакте".

В университете разъяснили: в конкурсе на получение высшего образования в очной (дневной) форме по специальностям для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям имеют право участвовать граждане Беларуси, прошедшие профессиональный отбор. Профотбор включает три этапа. Первый - предварительное изучение моральных и деловых качеств кандидатов и специальная проверка. Второй - медицинское освидетельствование кандидатов военно-врачебными комиссиями МВД и профессиональный психофизиологический отбор. Третий - определение физической подготовленности кандидатов в соответствии с нормативами и порядком выполнения упражнений. Чтобы пройти профотбор, надо обратиться в областные (Минское городское) управления по чрезвычайным ситуациям (городские (районные) отделы) по месту жительства.

Наличие спортивных разрядов или статус многодетной семьи не дают права на льготы при зачислении. Абитуриентов принимают по указу от 7 февраля 2006 года №80 "О правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени и среднего специального образования".

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 88-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. На 7 факультетах, 19 кафедрах обучают по 18 специальностям. В национальной высшей школе спасателей-пожарных Беларуси обучились более 65 тыс. человек.-0-