День открытых дверей в БГТУ пройдет онлайн 23 января

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей в Белорусском государственном технологическом университете пройдет онлайн 23 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БГТУ.
"Начало трансляции в 12.00. Ее можно посмотреть на YouTube-канале БГТУ. Вопросы можно присылать заранее в чат "Абитуриент БГТУ" в Telegram", - говорится в сообщении.
Основанный в 1930 году университет готовит квалифицированные кадры для нужд ключевых высокотехнологичных отраслей национальной и мировой экономики. За всю историю развития он подготовил более 100 тыс. специалистов. Выпускники БГТУ успешно работают в сферах химической и нефтехимической промышленности, композитных материалов, индустрии информационных технологий, программирования и кибербезопасности, глобальных геоинформационных систем, лесного хозяйства и глубокой переработки древесины, промышленных строительных материалов, биотехнологий и лекарственных сред, полиграфии, автоматизации и робототехники, обеспечения национальной экологической безопасности, экономики, электронного маркетинга.
Среди выпускников университета - известные ученые, академики, лауреаты государственных премий, министры, руководители крупных производственных объединений и предприятий.-0-