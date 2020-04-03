День открытых дверей в БГУИР пройдет онлайн

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей в БГУИР пройдет 4 апреля онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе учреждения.

Прямая трансляция начнется в 10.00 и будет доступна абитуриентам и их родителям на Youtube канале университета. В дне открытых дверей примут участие ректор БГУИР Вадим Богуш, первый проректор Максим Давыдов, ответственный секретарь приемной комиссии Борис Никульшин, а также деканы факультетов.

"Благодаря онлайн-формату в мероприятии сможет поучаствовать больше людей. Сегодня молодежь привыкла получать информацию, не выходя из дома, а они - наша главная аудитория. Вот мы и предлагаем такой вариант. К тому же это удобнее для тех абитуриентов, которые живут далеко от Минска. Кроме того, посмотреть трансляцию смогут и родители", - отметил Вадим Богуш. Вопросы участникам можно будет задать заранее в Instagram БГУИР, в разделе "Задать вопрос" на сайте "Электронный абитуриент" и во время прямого эфира в чате на Youtube канале вуза.

В новом формате день открытых дверей продлится 1 час. "Ответы на распространенные вопросы, которые не прозвучат онлайн, будут опубликованы в Telegram БГУИР, на сайте "Электронный абитуриент". Мы также предлагаем абитуриентам ознакомиться с университетом посредством виртуальной экскурсии по корпусам, посетив его аудитории и лаборатории", - добавили в вузе.-0-