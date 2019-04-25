День пиара пройдет на выставке "СМІ ў Беларусі" 3 мая

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День пиара отметят на ХХІІІ Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі" 3 мая, сообщила на пресс-конференции управляющий директор коммуникационного агентства "АГТ-Медиа" Людмила Лазовик, передает корреспондент БЕЛТА.

"День пиара мы проведем на выставке "СМІ ў Беларусі" для налаживания тесного взаимодействия со средствами массовой информации, а также чтобы показать им их роль в быстро меняющемся мире, - рассказала Людмила Лазовик. - На Дне пиара будут присутствовать руководители пресс-служб госорганов, министерств, ведомств, представители региональных предприятий государственной и частной формы, которые и являются нашей целевой аудиторией".

Несколько коммуникационных агентств станут участниками конференц-сессии ”Автостопом по коммуникациям, или Как не заблудиться на рынках, в аудиториях и трендах“, которая будет проходить на протяжении всего дня - с 10.00 до 18.00. Прозвучат доклады на такие темы, как ”PR-технологии в государственно-частном партнерстве“, ”Взаимодействие пресс-служб, PR-специалистов и СМИ. Как оставаться эффективными друг для друга?“, ”Территориальный маркетинг - выгода для бизнеса, властей и населения“, ”Корпоративная социальная ответственность как эффективный инструмент коммуникации“, ”Коммуникационная стратегия - теория на практике: как это работает“, ”Тренды маркетинговых коммуникаций“, а также пройдет мастер-класс ”10 основных инструментов для продажи рекламы“. Ключевым моментом Дня пиара станет шоу-дискуссия, во время которой состоится обсуждение, что же такое пиар и коммуникация.

"Выставка СМИ в этом году будет не просто выставкой, а целой чередой дискуссий, мастер-классов, круглых столов. Поворот к технологии пиара, нам кажется, очень важен, потому что он невероятно своевременен. У нас будет возможность объяснить, что такое пиар и чем он отличается от рекламы, - подчеркнул главный редактор еженедельника "Аргументы и факты" в Беларуси Игорь Соколов. - В Беларуси наблюдается хорошая тенденция в том, что журналистика и коммуникация идут рядом. Важно, что мы все меньше путаем рекламу, которая формирует желание, и пиар, формирующий доверие. Мероприятия по взаимодействию коммуникаторов, пиарщиков и журналистов дают возможность всем нам быстрее понимать друг друга и налаживать постоянное и прозрачное информирование".

XХIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет с 2 по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Ожидается участие не менее 100 экспонентов, представляющих около 500 печатных средств массовой информации, теле- и радиопрограмм и каналов из Беларуси, России, КНР, Болгарии, Литвы, Азербайджана, Украины, Латвии, Индии, Германии, Турции, Грузии и других стран. Общая площадь выставочной экспозиции составит более 1 тыс. кв.м.

Посетителям выставки будет предложена насыщенная программа мероприятий, состоящая из презентаций информационных и интернет-проектов, автограф-сессий, мастер-классов, флеш-акций. Руководители средств массовой информации и журналисты, представители экспертного сообщества обсудят значимые вопросы функционирования медиасферы, роли СМИ в развитии общества и государства в рамках деловой программы выставки.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-