День пионерской дружбы празднуют в Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День пионерской дружбы празднуют сегодня в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"В год 30-летия БРПО нам очень важно сохранять лучшие традиции детского движения, преемственность поколений и систему воспитательной работы. Стоит подчеркнуть, что наша страна одна из немногих на постсоветском пространстве, где пионерское движение живет и развивается в новом, современном формате, базируясь на принципах гражданственности, добра, справедливости и дружбы. Именно эти незыблемые ценности мы используем в своих формах и методах работы с детьми и подростками", - сказала Александра Гончарова.

По ее словам, главная цель детской общественной организации - воспитание гражданина-патриота. "Сегодня можно с уверенностью заявить: Белорусская республиканская пионерская организация развивает неформальное образование детей и подростков. БРПО - территория детства. Безусловно, мы чтим традиции. Но нынешние пионеры и октябрята отличаются особой активностью, коммуникабельностью, принимают участие во всевозможных проектах, играх, проявляют свое творчество, и, как и вся современная молодежь, общаются в виртуальном пространстве", - отметила председатель ЦС БРПО.

Александра Гончарова подчеркнула, что в этом году празднование Дня пионерской дружбы проходит онлайн по всей стране. Ребят ожидают не только квест-игры, создание виртуальных альбомов пионерской дружбы, но и стримы с Россией, Казахстаном и другими странами. "Многие представители старшего поколения прошли школу пионерии. Мы поздравляем всех с этим праздником. Пионер - всегда первый. И современные ребята тоже первые в тимуровском, юнармейском и юнкоровском движениях", - добавила она.-0-