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05 мая 2020, 16:02

День Победы для белорусов символизирует несломленный дух страны, восстановленной из руин - Слижевский

Олег Слижевский. Фото из архива
Олег Слижевский. Фото из архива
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Победы для белорусов символизирует гордость за народ-победитель и несломленный дух страны, восстановленной из руин. Такое мнение высказал министр юстиции Олег Слижевский во время посещения мемориального комплекса "Хатынь", сообщает БЕЛТА.

"Каждый год, встречая очередную весну, мы поздравляем и благодарим героев, подаривших нам свободную жизнь под мирным небом, и свято чтим память о жертвах войны. Символом таких жертв и страданий белорусов стала трагедия уничтоженной фашистами деревни Хатынь. Именно поэтому мы здесь", - сказал Олег Слижевский.

Фото Министерства юстиции
Фото Министерства юстиции

По его словам, 9 Мая, безусловно, один из самых эмоциональных памятных дней. "Те тяготы и лишения, которые вынес наш народ в период Великой Отечественной войны, были неимоверными. Такое не должно забываться, - уверен он. - День Победы для нас - это гордость за народ, который победил. Это несломленный дух страны, восстановленной из руин. Мы должны помнить об этой войне. Помнить, чтобы жить, трудиться, созидать".

В эти дни по всей стране проходит республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это дань памяти подвигам и судьбам тех, кто внес свой вклад в освобождение страны и Великую Победу. Возложив цветы к монументу "Непокоренный человек" в мемориальном комплексе "Хатынь", к акции присоединились представители Министерства юстиции во главе с министром Олегом Слижевским.

Как сообщила пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко, после небольшой экскурсии, которую провел директор мемориального комплекса Артур Зельский, министр внес запись в книгу почетных посетителей и передал для музейной экспозиции комплекса книгу "Летопись века. Органы юстиции Республики Беларусь". В свою очередь директор комплекса подарил Олегу Слижевскому авторскую книгу, посвященную 75-летию трагедии в деревне Хатынь. В ней он собрал данные о деревне начиная с XVI века и заканчивая последним трагическим днем - 22 марта 1943 года.-0-

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