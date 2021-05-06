День Победы является главным праздником для каждого белоруса - БРСМ

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Победы является главным праздником для каждого белоруса, заявил сегодня журналистам второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Александр Прохоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знаем, какой большой урон нанесла Великая Отечественная война нашей республике, какое количество граждан мы потеряли. День Победы - один из главных праздников в стране, главный - для каждого настоящего белоруса", - сказал Александр Прохоров.

Союз молодежи играет важнейшую роль в гражданско-патриотическом воспитании. "Многие знают большой проект БРСМ "Цветы Великой Победы", в котором также есть республиканская акция "Их именами названы студенческие отряды", то есть все студотряды в нашей стране носят имена Героев Советского Союза, уроженцев Беларуси, всех тех, кто прославлял подвиг советского народы в годы ВОВ. И прежде чем попасть в отряд, ребята проводят большую подготовительную работу, узнают, в каких боях участвовал, какими наградами был награжден тот, чьим именем назван отряд. Это, конечно, тоже вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодежи", - уверен он.

"Два года назад БРСМ инициировал создание альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы". Мы проехали по всех стране, где каждый желающий мог принести фотографии или рассказать о своих родственниках, кто принимал участие в войне. Мы уже сделали большое издание. Конечно, современные технологии шагают вперед, поэтому было принято решение создать виртуальную версию альбома", - добавил Александр Прохоров.

В этом году БРСМ начал активную работу вместе храмом-памятником в честь Всех Святых и общественными организациями патриотической направленности. "Под личным патронажем протоиерея Федора Повного мы инициируем проект, чтобы собрать информацию о всех тех, кто прошел через машину смерти в концлагере Тростенец", - сказал второй секретарь. БРСМ приглашает всех, у кого есть данная информация, принять участие в акции.-0-