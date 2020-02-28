День посткроссера пройдет 6 марта во всех отделениях "Белпочты"

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "День посткроссера" пройдет 6 марта во всех отделениях почтовой связи Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

В этот день при отправке 10 и более международных почтовых карточек предоставляется скидка 10%.

Акция "День посткроссера" в этом году также запланирована 5 июня, 7 сентября и 7 декабря.

Посткроссинг - это международный онлайн-проект по обмену почтовыми карточками и марками. Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте postcrossing.com и получить пять случайных адресов из разных точек мира. Затем нужно отправить почтовые карточки по указанным адресам в любом отделении почтовой связи, оплатив пересылку марками.-0-