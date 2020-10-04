День учителя: архивные фотографии БЕЛТА

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День учителя отмечается в Беларуси в первое воскресенье октября. До сих пор с трепетом мы вспоминаем свои школьные годы. И главные герои в этих воспоминаниях - любимые учителя. Они не только открывали нам двери в мир знаний. Учителя водили нас в походы, пели с нами песни у костра, играли в "Зарницу", учили отличать хорошее от плохого. За все это мы глубоко уважаем своих учителей и бесконечно благодарны им.

Сегодня у нас есть отличный повод вспомнить прекрасные школьные годы в архивных фотографиях БЕЛТА и в который раз повторить: "Спасибо вам, учителя!".

Выпускница Минского педучилища № 2 Н.В. Кугач со своими ребятами из I-А класса, 1987 год

Учительница З.М. Игнатчик помогает выводить первые буквы Свете Плешенковой, 1989 год

Преподаватель по классу балалайки и гитары Галина Хвощ со своим учеником Денисом Лаюшко, 2020 год

Учитель трудового обучения Виталий Гузов со школьниками, которые готовятся к республиканской олимпиаде, 2019 год

Учитель физики областного лицея №1 Валерий Барашков с учащимися 11 класса, 2016 год

Казей Ариадна Ивановна - учительница средней школы среди учеников СШ №27, 1973 год

Заслуженный учитель БССР, народный учитель СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени коммунист Галина Алексеевна с учениками, 1980 год

Орденом Почета награждена директор гимназии №8 г. Витебска Раиса Грабовская. На уроке русского языка и литературы, 2018 год

Педагог классического танца Ольга Кладова, 2019 год

Преподаватель физики Дмитрий Чернов и ученик Тимофей Стамбровский, 2019 год

Занятия с юннатами ведет отличник народного образования преподаватель биологии Вера Петкевич, 1976 год

Урок биологии. Ученики с увлечением слушают педагога Галину Бежелеву, 1977 год

Заслуженный учитель БССР М.И. Запольская, 1976 год

Педагог дополнительного образования Светлана Кравченко, 2020 год

Учитель начальных классов Елизавета Прудникова, 2018 год

Учительница I-го класса Любовь Селиберова знакомится со своими учениками, 1980 год

Урок, посвященный Ф. Скорине, во 2-ом классе проводит Г.П. Мильто, 1990 год

Педагог-воспитатель Л.М.Рухлевич помогает ученикам 1 "А" класса подготовиться к урокам, 1972 год

Заслуженный работник образования Республики Беларусь, учитель-тренер по подготовке одаренных учащихся Михаил Волков, 2018 год.

Преподаватель по классу цимбал Ирина Коршун с учеником Павлом Шайтором, 2020 год

Первый раз в первый класс. Открытие школы в Бресте, 2019 год

Последний звонок. 11 "В" с классным руководителем Инной Гладиковой, 2009 год