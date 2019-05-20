День удачи – вторник! Завтра "Евроопт" разыграет большие деньги и автомобили!

Уже завтра "Евроопт" разыграет призы 120 тура игры
Как всегда, розыгрыш призов состоится в минском "Е-сити" на улице Денисовской, 8 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте
Каждый розыгрыш игры
ВАЖНАЯ НОВОСТЬ! С 20 мая в игре
Как действуют новые правила начисления игровых кодов? Рассмотрим на простых примерах.
Пример 1. Чек на 50 рублей, в нем только 1 "товар удачи" – шоколад за 1,5 рубля. Игровых кодов нет.
Пример 2. Чек на 30 рублей, в нем 2 "товара удачи": шоколад за 1,5 рубля и жевательная резинка за 80 копеек. Всего "товарами удачи" набрано 2,3 рубля – 1 игровой код.
Пример 3. Чек на 85 рублей, в нем три "товара удачи" – три шоколадки за 2 рубля. Всего "товарами удачи" набрано 6 рублей – 3 игровых кода.
Пример 4. Чек на 10 рублей, и все эти 10 рублей – это 5 "товаров удачи", 5 шоколадок за 2 рубля – 5 игровых кодов.
Иными словами, участвовать в игре теперь можно, потратив всего 2 рубля на покупку "товаров удачи"! Как и прежде, при расчете за товары необходимо предъявить карту
Спешите испытать удачу по-новому в магазинах
Кстати, получая игровые коды для участия в розыгрыше призов, можно одновременно поучаствовать в акции
Играйте по-новому – и пускай во вторник вам обязательно повезет!
ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 120". Срок проведения: 06.05.2019 г. — 25.07.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3532 от 26.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 121". Срок проведения: 20.05.2019 г. - 08.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3538 от 04.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
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