День удачи – вторник! Завтра "Евроопт" разыграет большие деньги и автомобили!

Крупные денежные призы и автомобили ждут своих обладателей! Быть может, в этот вторник повезет именно вам?

Уже завтра "Евроопт" разыграет призы 120 тура игры "Удача в придачу!" - грандиозную денежную сумму 100 тысяч рублей, крупный приз 50 тысяч, а также 3 современных внедорожника "Джили Эмгранд Х7" и более 10 тысяч других призов. Претендовать на призы будут игровые коды за покупки, совершенные с 6 по 19 мая.

Как всегда, розыгрыш призов состоится в минском "Е-сити" на улице Денисовской, 8 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте "evroopt.by" и страницах "Евроопт" в социальных сетях. Начало ровно в 18:20 – не пропустите!

Каждый розыгрыш игры "Удача в придачу!" это яркий праздник с участием известных персон. На этот раз определить главных счастливчиков помогут очаровательная певица Гюнешь и Виктор Скоробогатов – заслуженный артист Республики Беларусь, режиссер Большого театра оперы и балета.

Огромную сумму 100 000 рублей разыграет заслуженный артист Республики Беларусь - Виктор Скоробогатов

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ! С 20 мая в игре "Удача в придачу!" " изменились правила начисления кодов. Теперь начисление игровых кодов участникам зависит не от общей суммы покупки, а от стоимости "товаров удачи" в чеке. Участники игры будут получать 1 игровой код при покупке "товаров удачи" на 2 рубля в чеке с учетом скидки по карте "Е-плюс" или СТАТУСкарте .

Как действуют новые правила начисления игровых кодов? Рассмотрим на простых примерах.

Пример 1. Чек на 50 рублей, в нем только 1 "товар удачи" – шоколад за 1,5 рубля. Игровых кодов нет.

Пример 2. Чек на 30 рублей, в нем 2 "товара удачи": шоколад за 1,5 рубля и жевательная резинка за 80 копеек. Всего "товарами удачи" набрано 2,3 рубля – 1 игровой код.

Пример 3. Чек на 85 рублей, в нем три "товара удачи" – три шоколадки за 2 рубля. Всего "товарами удачи" набрано 6 рублей – 3 игровых кода.

Пример 4. Чек на 10 рублей, и все эти 10 рублей – это 5 "товаров удачи", 5 шоколадок за 2 рубля – 5 игровых кодов.

Иными словами, участвовать в игре теперь можно, потратив всего 2 рубля на покупку "товаров удачи"! Как и прежде, при расчете за товары необходимо предъявить карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту .

Спешите испытать удачу по-новому в магазинах "Евроопт" , онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" , ведь теперь получить шанс на победу стало еще проще! 4 июня победителей 121-го тура игры "Удача в придачу!" ждут тысячи различных призов, включая 100 000 рублей и три новеньких автомобиля.

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Кстати, получая игровые коды для участия в розыгрыше призов, можно одновременно поучаствовать в акции "Команда Плюш" , приуроченной к приближающимся II Европейским играм. Сут акции в сборе фишек за покупки, в обмен на которые можно получить мягкую игрушку в стильной кружке бесплатно. Все подробности – на сайте teamplush.by .

Играйте по-новому – и пускай во вторник вам обязательно повезет!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 120". Срок проведения: 06.05.2019 г. — 25.07.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3532 от 26.04.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 121". Срок проведения: 20.05.2019 г. - 08.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3538 от 04.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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